Pessoas Como Nós, no palco “como um filme”, a valorizar a vida humana

Foi um professor que teve a ideia e não demorou muito a tentar pô-la em prática. Ricardo Silva, que ensina música, canto e técnica vocal, pensou em realizar um espectáculo que funcionasse como uma espécie de viagem pela História que levasse o público a reflectir acerca da condição humana. O resultado, que vai na terceira apresentação na zona ribatejana onde nasceu, chama-se Pessoas Como Nós, estreou-se em Samora Correia em 17 de Junho de 2023, teve uma segunda apresentação em Coruche em Janeiro deste ano (no Pavilhão Multiusos) e agora sobe ao palco em Alverca, na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, dia 30 de Maio, às 18h.

Os primeiros passos foram dados em 2019, como explica ao PÚBLICO Ricardo Silva. “Com todo o conhecimento de músicos e alunos, houve aqui uma junção de muita gente”, recorda. “Começámos a juntar pessoas para ensaiar e fizemos um ensaio aberto ao público que era ainda embrionário, porque estávamos no começo, com umas 20 pessoas envolvidas. Mas quando quisemos avançar, ficámos impossibilitados, devido à pandemia.” O que atrasou os trabalhos, mas não anulou o projecto. Em 2023, recuperado o atraso, estrearam-se com uma equipa que já reunia 70 pessoas, “entre crianças e adultos, equipa técnica e bailarinos”.

E a estreia correu muito bem, diz Ricardo Silva. “O saldo foi muito positivo. Acabamos por integrar três áreas artísticas, canto, dança e vídeo. Não lhe chamo teatro musical, mas arte musical, é como se fosse um filme no palco. E não tem propriamente uma história, mas uma mensagem, queremos deixar o público a reflectir. Acaba por ser um exercício de empatia com o outro. Curiosamente, no primeiro ensaio, pensávamos que estávamos só a retratar a história, dos livros, as guerras mundiais, mas depois veio a pandemia e a guerra na Ucrânia. Por isso, neste espectáculo falamos da escravatura, do Holocausto, do 25 de Abril, do 11 de Setembro, das várias guerras que foram acontecendo. A ideia é fazer uma viagem no tempo que faça as pessoas reflectirem, até pelo facto de percebermos que a História se vai repetindo.”

O espectáculo Pessoas Como Nós procura também, ao suscitar tal reflexão, que as pessoas entendam melhor o seu papel no curso da História. “Tudo depende muito de nós, do que fizermos na nossa relação com o outro”, diz Ricardo Silva. “Como a História somos nós que a escrevemos, também queremos mostrar que tudo poderia ter sido diferente se tivessem sido outros os comportamentos. Nesse sentido, o nosso foco são as pessoas, é o ser humano, a valorização da vida humana.” A reacção do público tem sido compensadora: “É um espectáculo tocante, emocionante, que deixa as pessoas sensibilizadas”, afirma. “E achamos que o objectivo de deixar as pessoas a reflectir acerca da valorização humana foi, sem dúvida, atingido.”