A mulher inesquecível e o passado esquecido cruzam-se na Competição Nacional do IndieLisboa

Duas entradas tão recomendáveis quanto diferentes do cinema português no festival: um documentário austero, Contos do Esquecimento, e uma comédia de enganos com sotaque, Greice.

Começou bem a competição de longas-metragens nacionais do IndieLisboa: com a grata surpresa de Estamos no Ar, de Diogo Costa Amarante, aos quais se seguiram, no primeiro fim-de-semana do festival, Manga d’Terra, de Basil da Cunha, e Mãos no Fogo, de Margarida Gil — estreados respectivamente nos festivais de Roterdão, Locarno e Berlim. O lote de filmes que já foram mostrados internacionalmente completa-se entretanto com a exibição de Greice, de Leonardo Mouramateus (segunda passagem esta quarta-feira, às 16h30, no Cinema São Jorge), também ele oriundo de Roterdão, e de Contos do Esquecimento, de Dulce Fernandes (esta quarta-feira, às 21h45, São Jorge; segunda passagem na sexta-feira, às 16h30, na Culturgest), revelado no festival neerlandês de documentário IDFA.