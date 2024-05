Das 26 mil vítimas de violência doméstica apoiadas, 46% continuam a viver com agressor

Das 26 mil pessoas que foram, no ano passado, atendidas pela Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, 46% continuavam a viver com o agressor. No mesmo universo, 66% tinham denunciado o crime às autoridades. Tal significa que, mesmo entre as que apresentaram queixa contra os agressores, existe um grupo que continuava a residir com eles.

