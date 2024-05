Temido, uma máquina de rua, só olha para a meta de “ganhar”. Ainda lhe falta o discurso catchy

António e Conceição Pacheco, entrados nos 70, não param: na esplanada e no interior do café Doce Frio várias mesas ocupadas reclamam a sua atenção. Nas arcadas do centro comercial Girassol, nos Foros de Amora (concelho do Seixal), Marta Temido salta pelo que parece ser a montra do café e vai até ao fundo falar com duas amigas idosas, com as chávenas do chá já vazias: agacha-se para ficar a falar com elas olhos nos olhos enquanto na televisão o adversário João Cotrim Figueiredo está sentado a uma mesa com um farto pequeno-almoço e oferece um longo vestido vermelho de franjas a Cristina Ferreira. A candidata socialista há-de repetir ao longo do dia esta sensação de proximidade com quem se cruza.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt