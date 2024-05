O Pão de Portugal em Albergaria-a-Velha: três dias de festa e dezenas de variedades para provar

Produtores de todo o país rumam ao município com o maior número de moinhos de água inventariados da Europa. A 11.ª edição do festival, de 31 de Maio a 1 de Junho, inclui um vasto programa de animação.

Desde os tradicionais pães de trigo ou centeio às propostas menos comuns, como a broa de chocolate, variedade é coisa que não faltará no Festival Pão de Portugal, que acontecerá no próximo fim-de-semana em Albergaria-a-Velha, mais concretamente na Quinta da Boa Vista. O certame, que vai já para a sua 11.ª edição, reunirá 70 produtores de pão de todo o país, assim como uns quantos vendedores de produtos complementares, como é o caso dos enchidos, dos queijos e das compotas. Garantido está também um programa de animação complementar, com showcookings, concertos, visitas a moinhos e actividades especiais para as crianças. O festival acontece de sexta-feira a domingo e tem entrada gratuita.

“Os fornos não vão parar ao longo dos dias do festival”, anuncia Delfim Bismarck, vice-presidente da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, antevendo mais uma edição bastante concorrida. “O certame tem vindo a crescer a cada ano”, nota o autarca, referindo que “a edição do ano passado já ultrapassou os 30 mil visitantes”.

Sendo um município com uma forte tradição molinológica - é o que tem o maior número de moinhos de água inventariados da Europa -, Albergaria-a-Velha também foi (e é) terra de pão. “Temos a nossa regueifa com canela e o pão tradicional”, destaca Delfim Bismarck, regozijando-se pelo facto de ainda “existirem algumas padeiras, nomeadamente em Fontão e Angeja, a produzirem em forno a lenha”. Escusado será dizer que a regueifa e o pão de Albergaria terão presença assegurada no festival que reunirá umas boas dezenas de variedades de pão. “Um dos mais procurados costuma ser o bolo do caco da Madeira, mas há muito para provar”, declara o autarca.

Ainda no que diz respeito à parte gastronómica, está garantida a presença dos chefs Emídio Concha de Almeida (31 de Maio), Hélio Loureiro (1 de Junho) e Fábio Bernardino (2 de Junho) que, inspirados pelo pão, vão apresentar receitas práticas para fazer em casa. Serão também dinamizadas oficinas de pão na zona de padaria.

Foto O Festival Pão de Portugal já está no forno CM Albergaria-a-Velha

Para quem quiser ir às origens do produto e ver como é produzida a farinha, no sábado haverá visitas guiadas a vários núcleos espalhados pelo concelho e o passeio Rota dos Moinhos em Land Rover. Na manhã de domingo, e como já é tradição, o Trail Rota dos Moinhos - este ano sob o lema “Vou ficar um Pão” - contará com centenas de pessoas a caminhar e a correr por trilhos que valorizam a antiga tradição de moer o cereal.

Animação quanto baste

Manda a tradição que a animação seja uma constante ao longo do festival, com propostas para vários tipos de públicos, e esta edição não será excepção. Começando pela música, na sexta-feira, às 22h, Nel Monteiro sobe ao palco do Festival Pão de Portugal para uma noite de música popular. Já no sábado, os Lucky Duckies prometem uma viagem aos anos 50 e 60 do século passado, quando o swing e o rock’n’roll dominavam as pistas de dança. Ainda na vertente cultural, serão organizadas visitas guiadas à exposição “Recursos Hídricos: História, Sociedade e Saber”, patente na Biblioteca Municipal.

Com o Dia da Criança a ser celebrado no sábado, dia 1, os mais novos podem contar com várias actividades no fim-de-semana. No recinto podem divertir-se nos insufláveis, trampolins e outros equipamentos lúdicos em permanência nos dias 1 e 2 de Junho, ou então inscrever-se no showcooking infantil, na oficina de cerâmica ou participar numa sessão especial de conto – oficina “Aos Sábados, Conto Contigo!”.

A inauguração acontece na sexta-feira às 17h. No sábado e no domingo, o certame abre às 10h. A programação completa estará disponível no site e redes sociais do festival.