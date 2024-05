Hotel Altis Porto abre em Junho e quer ser “um marco monumental”

Meio século depois do início da cadeia hoteleira lisboeta, com o icónico Grand Hotel, à Avenida da Liberdade, é a estreia, por fim, no Porto. Na nota em que dá conta da abertura do projecto, "no coração do Porto", ao lado dos jardins do Palácio de Cristal, o grupo anuncia "um investimento total de 27 milhões de euros" no cinco estrelas que quer ser "um marco monumental" e "uma nova jóia na coroa hoteleira" da cidade, um hotel feito "para impressionar". O Altis Porto começará a receber hóspedes, ainda em regime de soft opening (um período habitual na hotelaria para afinamento de novas unidades, uma espécie de pré-inauguração), já no final de Junho.

O Altis portuense "vai contribuir de forma marcante para reforçar o leque de hotéis de grande qualidade que a cidade do Porto oferece, com um impacto muito positivo na empregabilidade de pessoas muito qualificadas", diz, citado no comunicado da cadeia, Raul Martins, presidente de administração do grupo e filho do fundador.

"Estrategicamente localizado às margens do rio Douro", com a promessa de oferecer uma vista "deslumbrante" para o rio, o grande projecto com que o grupo Altis quer marcar o seu meio século de vida inclui 95 quartos e sete suítes. Os detalhes quanto a reservas e preços (inclusive fotografias dos interiores) ainda não estão disponíveis, mas o "valor médio", soube a Fugas, deverá rondar os 250 euros por noite — atenção, as suítes custam, tradicionalmente, cerca de três ou quatro vezes esse valor médio.

Outra das novidades a acompanhar os alojamentos é o restaurante, O Exuberante, que será comandado pelo chef André Cruz. A filosofia gastronómica explicada pelo grupo passa por um "investimento nos ingredientes biológicos, sazonais e locais, sendo que o papel principal é dado aos vegetais, às frutas e leguminosas". A isto junta-se a promessa de "técnicas inovadoras, onde sabor e a textura reinam".

Foto Imagem do projecto do hotel Altis Porto dr

Foto Imagem do projecto do hotel Altis Porto dr

Além do chamativo edifício, outra atracção será "um sun deck panorâmico com cocktail bar no rooftop", aliado a "uma piscina que se estende até ao horizonte" com vista para o Douro.

Os pilares do hotel ficam completos com um spa com "tratamentos exclusivos, uma piscina interior aquecida e um ginásio".​ Vão também ser oferecidos "programas completos de detox, de dois e quatro dias", o que passa por "dietas e exercícios específicos", "desenvolvidos pela nutricionista Mafalda Almeida".

Na nota de apresentação do Altis Porto é destacado ainda que foram implementadas "práticas eco-friendly em todas as áreas" do hotel, da "gestão de resíduos até a eficiência energética".