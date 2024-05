Terça na TV: Listen, uma curta que Caiu e a fotografia de Sabine Weiss

CINEMA

Não Chamem a Polícia!

Cinemundo, 19h10

Bruce Willis, que dispensa apresentações, e Tracy Morgan, estrela de Saturday Night Live e Rockefeller 30, são uma parelha de polícias nova-iorquinos nesta comédia de acção ao estilo dos anos 1980 lançada em 2010. Esta história ao estilo buddy cop envolve o casamento da filha de um deles e um valioso cromo de basebol que é vendido para o pagar. Só que a casa de penhores que o compra é assaltada, e os dois têm de ir à procura de quem o tem, interrogando o ladrão, o traficante de droga a quem ele o vendeu e outros criminosos pela cidade de Nova Iorque. O filme foi realizado por Kevin Smith, autor de Clerks e Perseguindo Amy, na primeira (e até agora única) vez que dirigiu um guião que não escreveu, tendo essa tarefa ficado a cargo dos irmãos Robb e Mark Cullen.

Listen

RTP1, 22h58

O drama vivido por uma família portuguesa emigrada no Reino Unido, a quem os serviços sociais retiram a guarda dos três filhos, que consideram em risco de sofrer danos emocionais, desencadeando os protocolos do sistema de adopção forçada. Desesperados, os pais tentam encontrar uma forma de provar que são capazes de cuidar das crianças, antes que seja demasiado tarde. Primeira longa-metragem da actriz e realizadora Ana Rocha de Sousa, Listen é uma co-produção entre a Bando à Parte (de Rodrigo Areias) e a Pinball London. Rodada nos arredores de Londres, conta com elenco encabeçado por Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles. Foi distinguido com o prémio Bisato d’Oro de melhor realização – um dos galardões paralelos do Festival de Cinema de Veneza – e venceu também o prémio Sorriso Diverso Venezia “pela sua abordagem às questões sociais”.

Caiu

RTP2, 22h54

Alentejo. Década de 1950. Numa família pobre rural, um membro morre e os outros andam pelo montado para o enterrar. É aí que encontram um baú fechado. O que é que será? Será bom ou mau? É esta a premissa desta nova curta-metragem de Edgar Medina, criador das séries Sul, Causa Própria e Matilha. No elenco, Margarida Vila-Nova, Gonçalo Waddington, Pedro Lacerda, Isac Graça e Paula Só.

SÉRIE

A Balada de Hill Street

SIC Radical, 14h39

Na década de 1980, Steven Bochco e Michael Kozoll criaram esta série policial que quebrou tabus e trouxe muita inovação formal ao mundo da televisão, trazendo ao meio novas possibilidades. Isto enquanto mostrava o dia-a-dia e os vários casos investigados por uma esquadra de polícia numa cidade americana não-identificada, com elementos de Chicago misturados com Nova Iorque. A SIC Radical anda a passá-la. Vai na quinta temporada. Este é o sexto episódio, em que, entre outras histórias, há um morto num apartamento encontrado com uma ovelha presa na casa-de-banho e um pároco assassinado por uma testemunha importante. Repete às 20h12 e à 1h19.

DOCUMENTÁRIOS

A Grande Onda

Odisseia, 22h31

Não é uma questão de “se”. É uma questão de “quando”. É isto que este documentário avisa sobre tsunamis e sismos que o espanhol Fernando Arroyo Castilla assinou em 2017, com depoimentos de especialistas espanhóis e portugueses. O que é que se pode fazer para mitigar os efeitos de uma onda gigante entre cinco e 15 metros na Península Ibérica? Estarão os governantes portugueses e espanhóis a preparar-se o suficiente?

Sabine Weiss, Um Século de Fotografia

RTP2, 23h20

A fotógrafa franco-suíça Sabine Weiss (1924-2021) foi, durante mais de 60 anos, um dos grandes nomes da fotografia humanista francesa do pós-guerra, ao lado de pares como Henri Cartier-Bresson, Izis ou Robert Doisneau. Entre as pessoas que fotografou incluem-se vultos como Igor Stravinsky, Françoise Sagan, Alberto Giacometti, Jeanne Moreau ou Coco Chanel. Acabaria depois por se virar para a fotografia documental de rua.

DESPORTO

Basquetebol: Ovarense x FC Porto

RTP2, 18h52

Em directo da Arena de Ovar, a primeira parte deste jogo das meias-finais do campeonato nacional. No intervalo, às 19h47, há 15 minutos de campanha eleitoral para as europeias.