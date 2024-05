Poeta Nuno Júdice vai ser homenageado na Feira do Livro de Lisboa

O poeta Nuno Júdice, que morreu em Março, aos 74 anos, vai ser homenageado na Feira do Livro de Lisboa, na sexta-feira, por convidados e amigos que lerão poemas e recordarão histórias suas, anunciou esta segunda-feira a Dom Quixote.

A iniciativa do grupo editorial Leya, que edita a obra do autor de A Noção do Poema, contará com a presença de António Carlos Cortez, profundo conhecedor do trabalho poético de Nuno Júdice, que ficou bem expresso no livro Um Canto na Espessura dos Textos, dedicado ao poeta.

O também poeta - e professor de Literatura Portuguesa, ensaísta e crítico literário - vai conversar com convidados e amigos próximos do homenageado, de quem irão ser lidos alguns poemas e recordadas histórias.

Estão convidados a participar nesta homenagem, não só os amigos, mas também os leitores e os admiradores de Nuno Júdice, que terão aqui uma oportunidade de celebrar o homem, o poeta, o tradutor, o intelectual e autor de uma obra aplaudida e premiada, nacional e internacionalmente, destaca a editora, em comunicado.

Nuno Júdice morreu no dia 17 de Março deste ano, deixando uma obra literária que soma perto de 80 títulos, que se estendem ao conto, ao romance e ao ensaio, a última das quais foi o livro de poemas Uma Colheita de Silêncios, publicado em 2023.