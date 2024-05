Início da reconstrução da Fortaleza de Valença já tem visto do Tribunal de Contas

Intervenção proposta respeita o método construtivo e as características de construção originais deste monumento nacional do século XVII. Temporal de 2023 levou à derrocada de duas zonas da muralha.

O presidente da Câmara de Valença vai assinar na terça-feira o auto de consignação da reconstrução do pano de muralha da fortaleza que colapsou com as chuvas de 1 de Janeiro, num investimento de 1,3 milhões de euros. Em comunicado enviado à agência Lusa, a autarquia do distrito de Viana do Castelo explicou tratar-se da reconstrução do Baluarte de São José, na Fortaleza de Valença, empreitada que recebeu visto do Tribunal de Contas (TdC).

A empreitada tem comparticipação financeira da Direcção-Geral das Autarquias Locais e do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, contando com a colaboração e acompanhamento da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

O município adianta que, "ao longo dos últimos meses, as equipas técnicas especializadas estudaram, avaliaram e projectaram a reconstrução deste pano de muralha".

O concurso público foi lançado em Outubro de 2023, pelo preço base de 1,6 milhões de euros", e finalmente obteve o visto do TdC".

A "intervenção proposta respeita o método construtivo e as características de construção originais, de finais do século XVII, início do século XVIII, de modo a assegurar que este pano de muralha mantenha a sua autenticidade".

A Fortaleza de Valença é monumento nacional desde 14 de Março de 1928 e encontra-se em processo de classificação como Património da Humanidade pela UNESCO.

Em 1 de Janeiro, duas zonas da muralha sofreram derrocadas e outras partes daquela estrutura foram identificadas como estando em risco de derrocada, com diversas fissuras, na parte norte da fortaleza.

A fortaleza, principal ex-líbris da cidade de Valença, é anualmente visitada por mais de dois milhões de pessoas.

O monumento nacional assume particular importância pela dimensão, com uma extensão de muralha de 5,5 quilómetros, e pela história, tendo sido ao longo dos seus cerca de 700 anos a terceira mais importante de Portugal.

A assinatura do auto de consignação da obra irá decorrer na terça-feira, pelas 11h, no Baluarte de São José, na Fortaleza de Valença.