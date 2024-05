Murça em festa para promover os vinhos brancos do concelho

A vila de Murça vai estar em festa de 31 de Maio a 2 de Junho para promover os vinhos brancos e a agricultura, a principal actividade económica deste concelho.

"É uma festa de vinhos, essencialmente brancos. Com a Festa Vinhos Brancos na Praça queremos acrescentar valor a algo que, para nós, é diferenciador", explica Mário Artur Lopes, presidente do município do distrito de Vila Real.

A economia do concelho de Murça tem uma base essencialmente agrícola, assentando na produção de vinho, de azeite e de castanha. E o autarca destaca o potencial do concelho do Douro para a colheita de vinhos brancos, a "categoria que mais cresce em todo o mundo".

Murça quer afirmar-se como a capital dos vinhos brancos do Douro e justifica com as condições encontradas neste território, como a "localização em altitude, a natureza dos solos e a longa tradição no cultivo de variedades de uvas brancas", condições que suscitam "um crescente interesse por parte das principais casas produtoras do Douro".

"Os vinhos brancos estão na moda e a nossa região está bastante à frente. Há uma crescente tendência para consumir vinhos mais frescos, mais leves e menos alcoólicos, e os vinhos com origem em Murça têm frescura, equilíbrio, elegância e alma", acrescenta o autarca.

Para Mário Artur Lopes, o foco passa por "construir caminhos de valorização conjunta e apostar cada vez mais na exportação", sempre com a ideia de "acrescentar valor ao principal produto, que é o vinho, sem esquecer todos os outros produtos típicos do concelho".

A segunda edição da Festa Vinhos Brancos na Praça tem mais um dia do que no ano passado, decorrendo entre 31 de Maio e 2 de Junho. "Acrescentámos mais um dia para permitir um maior envolvimento dos produtores e dos habitantes locais neste momento de festa para o nosso concelho."

A iniciativa está ainda inserida na programação das comemorações dos 800 anos do primeiro foral atribuído a Murça pelo rei D. Sancho II

Para além de ser um palco de negócios para os viticultores, o evento permite à população local e visitantes comprar vinhos a preço de produtor. No certame participam produtores de vinho do concelho, como as Caves de Murça, a Quinta de Porrais (Casa Santos Lima), Águia Moura, Monte de S. Sebastião, Casa Agrícola Borges, Casa Boal, Bichoso Winemakers, Quinta do Cabeceiro, João Bessa e a Casa Castro Malheiro.

A Festa Vinhos Brancos na Praça conta ainda outros produtores do Douro, associados ao concelho através da compra regular de uvas para vinhos brancos tranquilos e Porto branco.

Promovido pela câmara e co-organizado pela empresa Greengrape, o evento vai estender-se pelas praças do Pelourinho e da Porca, monumento ex-líbris de Murça, localizadas no centro histórico. E quer ainda associar os vinhos à comida, através da presença de vários restaurantes e cozinhas locais, bem como de produtores de azeite, enchidos, queijo e doces típicos, como o toucinho-do-céu e as queijadas de chila.

A harmonização dos vinhos brancos de Murça com a comida local e regional será o tema de uma das provas comentadas pelos críticos e jornalistas João Paulo Martins e Pedro Garcias. A Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Murça também fará uma prova sensorial dos vários perfis de azeite com vários produtos da gastronomia.

"Vamos repetir estas provas, dado o sucesso e importância que alcançaram na primeira edição, para que os produtores locais possam provar grandes vinhos brancos de todo o mundo e, assim, alargar o conhecimento e tomar consciência da sua realidade em comparação com outras regiões, bem como das tendências a seguir", refere Mário Artur.

Durante a festa haverá animação e música com o DJ Sax, violinistas, estando ainda previstos concertos de música tradicional.