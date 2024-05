Feira do Livro de Lisboa com Hora H e tudo a que os leitores têm direito

Com mais dez pavilhões, com duas novas praças e um horário de abertura antecipado, a 94.ª edição da Feira do Livro de Lisboa vai realizar-se de 29 de Maio a 16 de Junho no Parque Eduardo VII, em Lisboa.

Conversei com o presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) para perceber quais são as novidades desta edição. Ler a notícia na íntegra.

(fotografia de Maria Abranches)

"Estamos a educar as crianças e os jovens para que pensem apenas na produção, para aprenderem coisas 'úteis', para contribuírem para a economia e o trabalho. Os cidadãos não são educados para serem críticos ou rebeldes, para procurarem novos caminhos", alerta o ensaísta espanhol Antonio Monegal, autor de Como o Ar que Respiramos, na interessante entrevista que deu ao editor do Ípsilon, Pedro Rios. Ler na íntegra.

Também no Ípsilon desta semana, o crítico literário Hugo Pinto Santos escreve sobre o novo livro de Roberto Calasso, K., já a antecipar a data do centenário da morte de Franz Kafka.

No Leituras é possível ler um excerto deste livro (aqui).

(Tess Gunty fotografada por Inês Pinto Gonçalves)

A escritora norte-americana Tess Gunty participou na iniciativa Meet the Author, parceria do PÚBLICO com a FLAD. No Ípsilon desta sexta-feira, a jornalista Isabel Lucas entrevista a autora de O Contrário de Nada (Alfaguara). Ler a entrevista.

Kairos, o romance da escritora alemã Jenny Erpenbeck, traduzido para língua inglesa por Michael Hofmann, foi o grande vencedor do prémio britânico International Booker Prize a que também concorria Torto Arado, do brasileiro Itamar Vieira Júnior. Ler a notícia.

Em Portugal, um romance anterior de Jenny Erpenbeck, Eu Vou, Tu Vais, Ele Vai, que esteve entre os finalistas do Booker International em 2018, está editado pela Relógio D'Água.



Nas livrarias nesta semana​

ROMANCE

Os Detalhes

Autoria: Ia Genberg

Tradução: João Reis

Editora: Dom Quixote

160 págs; 15,50€

Nas livrarias a 21 de Maio

Um dos Melhores Livros de 2023 para a The New Yorker e finalista do Prémio Booker Internacional 2024, este romance, da escritora sueca e antiga jornalista, é construído à volta de quatro retratos. Prémio August para melhor ficção em 2022 e o Prémio Aftonbladet em 2023.

Doente, a narradora pega num livro com dedicatória da antiga namorada: "Eu e a Johanna tínhamos na literatura a nossa brincadeira predilecta. Apresentávamo-nos mutuamente autores, temas, épocas, regiões, obras individuais e livros antigos contemporâneos de diferentes géneros. Tínhamos gostos semelhantes, mas opiniões divergentes o suficiente para tornar as nossas conversas interessantes.

Não concordávamos em certas coisas (Oates, Bukowski), outras deixavam-nos a ambas indiferentes (Gordimer, fantasia), e partilhávamos alguns favoritos (Östergen, a trilogia Krilon, de Eyvind Johnson, Lessing). Conseguia perceber se a Johanna gostava ou não de um livro com base na velocidade com que o lia. Quando lia muito depressa (Kundera, todos os policiais), sabia que estava a aborrecer-se e a apressar a leitura, a fim de terminar o quanto antes, e quando lia muito devagar (O Tambor de Lata, de Grass, toda a ficção científica), sentia-se igualmente entediada, mas tinha de se esforçar para chegar à última página."

FICÇÃO

Velar por ela

Autoria: Jean-Baptiste Andrea

Tradução: Isabel Ferreira da Silva

Editora: Porto Editora

376 págs; 19,90€

Nas livrarias a 16 de Maio

Durante 40 anos, um escultor viveu entre os monges com a sua última obra, uma estátua que perturba quem a vê e está envolta num segredo. Perto da morte, esse homem revisita o seu passado. "Il francese. Sempre detestei esta alcunha, embora me tenham dado outras bem piores. Todas as minhas alegrias, todos os meus dramas, provêm de Itália. Venho de uma terra onde a beleza anda sempre com a corda ao pescoço. Adormeça ela uns minutos, e a fealdade irá degolá-la sem dó. Aqui, os génios nascem como ervas daninhas. Canta-se da mesma maneira que se mata, desenha-se da mesma forma que se engana alguém (...)."

Este livro recebeu o Prémio Goncourt 2023 e o Choix Goncourt du Portugal 2024. Jean-Baptiste Andrea apresenta o seu livro a 29 de Maio, às 19h, no Instituto Francês, em Lisboa e a 30 de Maio na Feira do Livro de Lisboa, às 15h (sessão de autógrafos até às 17h30).

No Leituras podem consultar as novidades que têm chegado às livrarias nas últimas semanas: na secção dedicada às saídas de livros.

Encontro de Leituras de Junho

O próximo Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e da revista brasileira Quatro Cinco Um, terá como convidada a professora e investigadora na área da filosofia política Djamila Ribeiro, que é também colunista do jornal Folha de S. Paulo. Vamos conversar sobre o livro Cartas para minha avó que acabou de ser publicado por cá pela Caminho e no Brasil é editado pela Companhia das Letras.

A sessão acontecerá no dia 11 de Junho, às 18h em Brasília e às 22h em Lisboa, no Zoom, aberta a todos os que queiram participar. Quem quiser receber informações sobre o clube pode enviar um email para encontrodeleituras@publico.pt e fará parte da nossa mailing list.

