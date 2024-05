Tempo de erguer a(s) Taça(s)

O Estádio do Jamor voltará, por um dia, a ser o centro gravitacional do futebol nacional. No domingo (17h15), Sporting e FC Porto medem forças na 84.ª edição da Taça de Portugal, com o mesmo objectivo (vencer, naturalmente), mas com um background distinto: os "leões" procuram a "dobradinha" em 2023-24, os "dragões" tentam minimizar danos, conquistando o único troféu da época. Será a terceira vez que os dois rivais se encontram na final da prova neste século.

Antes, no sábado, há taça a triplicar além-fronteiras. Às 15h, em Wembley, arranca o derby de Manchester, que irá terminar com o City a festejar a "dobradinha" ou com o United a levantar a Taça de Inglaterra pela 13.ª vez. Às 19h, o Estádio Olímpico de Berlim será o palco da final da Taça da Alemanha, que coloca frente a frente o surpreendente Kaiserslautern (do segundo escalão) e o campeão Bayer Leverkusen, que tentará compensar a derrota recente na final da Liga Europa. Por fim, às 20h, no Estádio Pierre-Mauroy, o Lyon tentará contrariar o favoritismo do PSG, que ganhou mais uma vez o título francês e tenta reforçar a sua hegemonia interna.

E por falar em França, na segunda-feira arranca o quadro principal do maior torneio de terra batida do mundo. Em Roland Garros, o número um português, Nuno Borges (46.º do ranking ATP), irá defrontar o checo Tomas Machac (44.º), num embate inédito - isto depois de Jaime Faria ter sido afastado na última ronda da qualificação. Já a lenda Rafael Nadal, que deverá despedir-se do seu torneio de eleição, enfrenta o alemão Alexander Zverev, enquanto o número um mundial, o sérvio Novak Djokovic, vai iniciar a defesa do título frente ao francês Pierre-Hugues Herbert.

No domingo, será coroado, em Roma, o vencedor da Volta a Itália em bicicleta, versão 2024. O esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) tem confirmado na estrada o favoritismo que lhe tem sido atribuído e lidera a classificação geral com algum conforto. No sábado, o dia decisivo prevê muita montanha, entre Alpago e Bassano del Grappa (184km), antes da etapa plana, de consagração, que partirá e terminará nas ruas da capital, depois de 125km de traçado.

Nas pistas de velocidade, há agenda dupla. O Mundial de Fórmula 1 prossegue no Mónaco, com a oitava corrida de uma temporada em que Max Verstappen (Red Bull) tem tido pouca oposição - a prova está marcada para domingo, às 14h, e a qualificação para sábado, às 15h. Já o Campeonato do Mundo de MotoGP vai instalar-se na Catalunha, para a sexta paragem da época. Miguel Oliveira (Aprilia) é 14.º na classificação de pilotos, a mais de 100 pontos do líder, Jorge Martín (Ducati).

