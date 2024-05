Os dois processos de Israel na justiça internacional, que já não serve só para “África e bandidos como Putin”

Israel voltou a ser notícia com a decisão do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) sobre um novo pedido da África do Sul para medidas provisórias, numa semana em que o outro tribunal internacional de Haia (o Tribunal Penal Internacional) tivera já um momento considerado histórico com o anúncio do procurador Karim Khan de que ia pedir mandados de captura para três líderes do Hamas e ainda para dois governantes israelitas, incluindo o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, por crimes de guerra e contra a humanidade.

