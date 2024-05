Governo e AR aprovam apoio para alojamento alargado a estudantes deslocados sem bolsa

O Governo aprova, esta quinta-feira, no Conselho de Ministros dedicado à juventude uma medida que permite aos estudantes universitários deslocados não-bolseiros receberem 50% do complemento de alojamento, desde que o rendimento per capita do seu agregado familiar não ultrapasse os 14.259, 28 euros anuais, o equivalente a 28 vezes o Indexante do Apoio Social (IAS), actualmente fixado nos 509, 26 euros, sabe o PÚBLICO. Os jovens a quem é atribuída uma bolsa de estudo já recebem este apoio, sendo que, esta quarta-feira, o Parlamento aprovou, na generalidade, um projecto de lei do PS que visa precisamente alargar o universo de beneficiários deste complemento.

