Um aeroporto que tarda

A decisão de se avançar finalmente com a construção do novo aeroporto de Lisboa é positiva para o país: além de responder às necessidades do crescente tráfego aéreo em Portugal, vai também, ainda que não sejam permanentes, criar muitos postos de trabalho em três projectos de investimento importantes que se complementam entre si, na área dos transportes.

Não nos podemos esquecer de alguns projectos de investimento cuja rentabilidade é nula, sendo disso exemplo o aeroporto de Beja, onde a existência de uma ligação ferroviária de velocidade elevada poderia ter efeito positivo na utilização daquela estrutura que, à semelhança de outras, não gera riqueza. O reaproveitamento da mesma poderia trazer benefícios para a região e para o país.

Todos os investimentos necessários ao desenvolvimento do país geram concórdia e discórdia, mas o projecto do novo aeroporto tem sido debatido há mais de 50 anos sem avanços condicionados pelos lobbies e sem que exista uma certeza de quando se avança para a concretização e do tempo que demora a estar pronto.

Américo Lourenço, Sines

Os egrégios deputados da nação

João Cotrim de Figueiredo, da IL, numa entrevista concedida a uma revista semanal, afirmou que os deputados em Portugal são mal pagos (mas porque é que tantos se esgadanham para ir para a Assembleia da República?). Para o nível de riqueza produzida no nosso país, os deputados não estão nada mal pagos. Mal pagas estão nobres profissões como, v.g., os professores, os enfermeiros, os jornalistas. E outras. Nunca nenhum deputado, no exercício das suas funções parlamentares, se queixou que empobreceu. Antes pelo contrário. Alguns afirmam – sei do que falo e com conhecimento de causa – que até viram crescer as suas contas bancárias enquanto estiveram no Parlamento. Mas, se nos centrarmos no “trabalho” que alguns desenvolvem, chegamos à conclusão que estão muito bem pagos. Desses 230 deputados que estão no Parlamento – são excessivos –, quantos não são aqueles que somente se levantam e sentam à “voz do dono”? Quantos não usam da palavra, não têm uma ideia, não defendem uma causa e não expõem as dificuldades e as aspirações das pessoas que vivem no círculo eleitoral pelo qual foram eleitos? Mal pago está o povo português, sr. Cotrim. Para muitos deputados desta Nação valente e imortal, ser deputado não passa de uma prebenda, de uma sinecura.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Os vândalos dos riscos

É absolutamente lamentável ver o que determinadas pessoas fazem do espaço público. Carruagens de comboios, muros de casas, paredes de prédios e de pavilhões completamente danificados com riscos que são nada mais do que riscos. Cito por exemplo um caso à vista de todos na Rua da Barranha, Senhora da Hora. De um lado, está o Pavilhão Municipal da Senhora da Hora, ainda há pouco todo recuperado, cheio de riscos no seu exterior e em frente está um muro do campo de jogos do Sport Clube Senhora da Hora com belas pinturas cuja execução foi patrocinada por um associação e com o apoio do clube. Isto, sim, é arte. Outro exemplo que envergonha é o que se vê quando o metro pára na Estação da Lapa, num edifício todo limpo e pintado há dois ou três anos. Numa das entradas vêem-se dois maravilhosos desenhos e tudo o resto são só riscos. Por que motivo estes crimes não são penalizados? Uma coisa é arte de rua, que deve ser apoiada e que deve beneficiar de locais para ser executada, outra coisa são riscos feitos por quem só pensa nele próprio e não respeita a propriedade alheia. Simplesmente lamentável e triste.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

​Anedotas e índices de produtividade

“Deverão as graçolas sobre alentejanos, compadres e chaparros passar a ser criminalizadas por incitamento à discriminação?” Foi assim que João Miguel Tavares (PÚBLICO de ontem) circundou sobre liberdade de expressão e índices de produtividade. Os alentejanos sempre foram alvo de discriminação. Foram os que mais lutaram contra o fascismo. Os que lhes dirigem graçolas e anedotas, a eles muito devem a liberdade conquistada em Abril. O líder do Chega continua na berra, ao dizer que os turcos trabalham pouco. Convém lembrar que Portugal ocupa o 5.º lugar da UE com menor produtividade por hora de trabalho. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que os orientais são lentos, Aguiar-Branco considera que não é crime linguagem depreciativa sobre raças e etnias. Se for André Ventura a usar linguagem discriminatória, cai o Carmo e a Trindade. Se for o presidente da Assembleia da República a considerar liberdade de expressão, Luís Montenegro assobia para o lado.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim