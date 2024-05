Carta aberta ao reitor da Universidade de Lisboa

A preparação desta carta decorreu entre 12 e 13 de maio, tendo depois sido partilhada com toda a comunidade académica do ICS-ULisboa (Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa) para recolha de subscrições até ao dia 16, quando a carta foi enviada ao reitor da ULisboa. O mesmo reitor, no dia 17, convidou os redatores e as redatoras para uma reunião, na qual participaram Simone Tulumello, José Duarte Ribeiro, Lavínia Pereira e Salomé Honório. Na reunião, foi possível esclarecer alguns detalhes quanto aos eventos do dia 9 de maio. Nomeadamente, foi possível apurar que a decisão final de mobilizar a força policial deveu-se a uma preocupação, pelas direções da FP-IE (Faculdade de Psicologia-Insituto de Educação) e pela reitoria, quanto ao risco de acesso a locais da faculdade onde estariam armazenados computadores e dados pessoais, após os referidos danos a fechaduras. Foi assim possível expressar e manter a discordância inicial dos redatores e subscritores desta carta quanto à mobilização policial, especialmente porque se confirma a ausência de riscos diretos à segurança de pessoas. Esperamos, sobretudo, que este processo de discussão possa abrir a uma mais profunda reflexão e à melhoria de práticas no futuro.

Exmo. reitor da Universidade de Lisboa,

Caro colega,

Enquanto membros da comunidade académica da Universidade de Lisboa e do seu Instituto de Ciências Sociais, vimos expressar o nosso profundo repúdio relativamente à intervenção repressiva da polícia que, no passado dia 9 de maio, foi chamada pela reitoria, para dispersar estudantes e ativistas que acampavam junto e no interior da Faculdade de Psicologia – Instituto de Educação (FP-IE), protestando contra o genocídio em Gaza, exigindo o cessar-fogo imediato, e o fim do uso de combustíveis fósseis.

A universidade pública beneficia de uma autonomia que lhe confere proteção relativamente à atuação da polícia. O espaço académico é o lugar próprio para a formação de pensamento crítico, promoção da capacidade de questionamento do statu quo, desenvolvimento de competências pessoais necessárias à promoção de uma cidadania livre e promotora dos valores de uma democracia plural, capaz de conviver com a livre expressão de dissenso.

Na ausência de qualquer risco que punha em causa a segurança pessoal da comunidade académica e demais pessoas, tal como podemos compreender a partir do seu próprio comunicado – onde é referido unicamente o eventual dano patrimonial às instalações referidas –, a intervenção policial que se verificou no passado dia 9 de maio não nos parece de todo justificável. Para além disso, a ocupação do referido espaço beneficiou de apoio por parte da própria direção da FP-IE, com base num acordo entre as partes, desde que não fosse colocado em causa o normal funcionamento das atividades letivas.

A cobertura noticiosa do evento, tal como o próprio comunicado emitido a respeito do sucedido, evidenciam que não houve qualquer tentativa prévia de resolução da situação por parte da reitoria que dispensasse o recurso à ação policial. Ao convocar a intervenção da polícia para dispersar o acampamento sem aviso prévio, e sem tentativa de diálogo e mediação com as pessoas envolvidas neste processo, a Reitoria da Universidade de Lisboa não só violou o acordo prévio entre as partes como agiu de modo contrário àquilo que, no nosso entendimento, caracteriza o ethos próprio de qualquer instituição pública de Ensino Superior.

A normalização da intervenção policial no espaço universitário enquanto meio de resolução de conflitos contribui para a constituição da universidade como espaço de consenso compulsório, de um modo que remete para tempos mais sombrios na história deste país, que julgávamos já ter sido coletivamente ultrapassados, após cinco décadas em democracia.

Os danos materiais podem ser revertidos, os bens e património da universidade podem ser restaurados e reparados, e as pessoas responsáveis pelos danos em causa poderão ser responsabilizadas por tal, se se concluir que tais danos resultaram da sua atividade. O que não se repara tão facilmente é a relação constitutiva, basilar e necessária de confiança entre uma comunidade científica e uma instituição que se exige democrática e plural, mas em que os órgãos administrativos consideram adequado ativar a força policial sem haver risco iminente para a segurança pessoal de qualquer interveniente.

Considerando tudo supramencionado, exigimos esclarecimentos quanto ao sucedido, na ausência de uma explicação satisfatória das motivações da reitoria para a mobilização da intervenção policial, e um reconhecimento da necessidade de práticas institucionais condizentes às urgências políticas do presente momento, no sentido de afirmar e potenciar o papel da universidade pública enquanto espaço público de elaboração de projetos de justiça social, aprendizagem coletiva e vivências democráticas.

Redigida por:

Simone Tulumello

Francesca Esposito

José Duarte Ribeiro

Lavínia Pereira

Salomé Honório

Subscrições:

Ana Daniela Da Silva Guerreiro, Ana Delicado, Ana Sofia Ribeiro Santos, André Pereira, Antonio Muñoz Sánchez, Carla Maria Gomes, Caterina Di Giovanni, Chiara Beneduce, Chiara Pussetti, Clara Saraiva, Edalina Rodrigues Sanches, Fabio Bertoni, Filipa Soares, Francielli Dalprá, Gianmarco Marzola, Giorgio Gristina, Gonçalo Freitas, Inês Ponte, Irene Peano, Joana Sá Couto, João Guerra, João Moniz, João Pedro Carraça, Joris Alberdingk Thijm, Jussara Rowland, Katia Cristina Favilla, Kaya Schwemmlein, Lanka Horstink, Luisa Rossini, Madalena Santos, Marcella Melo Conceição, Marco Allegra, Mari Lo Bosco, Marta Vilar Rosales, Matthew Tristan da Silva, Mayne Souza Benedetto, Nelson Santos, Nina Amelung, Nuno Domingos, Olivia Bina, Paulo Granjo, Pedro Figueiredo Neto, Pellegrino Cammino, Renato Pistola, Rita Reis, Roberto Falanga, Sofia Ribeiro, Sofia Serra-Silva, Sofia Sampaio, Sónia Alves, Simone Frangella, Stephanie Joy Mawson, Teresa Martinho, Thaís Brito, Tiago Silva, Valerio Torreggiani, Vanessa Cunha, Vasco Ramos, Vera Ferreira, Veronica Policarpo, Vinicius John, Virgínia Calado