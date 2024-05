Mudar de emprego dá ganho salarial, mas não é igual para todos

Caro leitor,

A situação do mercado de trabalho em 2023 manteve alguns sinais de dinamismo, apesar de o desemprego ter aumentado ligeiramente (para 6,5%) e de o desemprego entre os jovens continuar em níveis elevados (20,2%). Quem o diz é o Banco de Portugal que, no relatório do conselho de administração agora publicado, destaca o valor recorde da taxa de actividade da população (51,6%) e o aumento do emprego por conta de outrem registado na Segurança Social.

Esse dinamismo também se reflectiu na existência de um ganho salarial associado à mudança de emprego.

Segundo o Banco de Portugal, os trabalhadores que mudaram de empresa em 2023 viram as suas remunerações regulares crescerem 14,1%, enquanto os que permaneceram no mesmo emprego tiveram um "prémio" bastante inferior, que não foi além de 7,9%. Trata-se de um aumento face 2022 – ano em que o ganho salarial associado à mudança de emprego foi de 12,8%, enquanto quem ficou na empresa viu as suas remunerações subir apenas 6,2% –, embora a distância entre quem fica e quem sai esteja a diminuir.

Mas será que a mudança de emprego ou de carreira é positiva para todos os trabalhadores?

Paulo Marques, professor no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa que tem estudado as dinâmicas do emprego dos jovens, diz que depende e que há vários factores a ter em conta: a idade, as qualificações, o facto de essas mudanças serem ou não voluntárias e até o momento em que ocorrem.

Tradicionalmente, realça o investigador, os estudos mostram que as pessoas que mudam de emprego ou de carreira conseguem ter ganhos porque os salários se aproximam mais da sua produtividade individual.

Contudo, alerta, isso acontece em alturas em que o desemprego está relativamente baixo, o que faz aumentar o poder negocial dos trabalhadores. "Há períodos em que há ganhos de produtividade e eles não se reflectem nos salários, porque há desigualdade de poder entre o empregador e o trabalhador", faz notar.

Por outro lado, esses ganhos são particularmente visíveis nas profissões mais qualificadas e nos jovens. Num estudo que conduziu em 2004, Francisco Lima, actual presidente do Instituto Nacional de Estatística, concluía precisamente que, em Portugal, o impacto da mobilidade nos salários é especialmente positivo para os trabalhadores mais jovens e mais instruídos, alertando que "à medida que os trabalhadores envelhecem, o efeito positivo diminui e pode até tornar-se negativo".

Mais recentemente, em 2021, Jeffrey Yankow, economista na Universidade de Furman, nos Estados Unidos, também tentou perceber o impacto da mudança de emprego nos primeiros anos de carreira, concluindo que os trabalhadores que mudam dois anos depois de entrarem no mercado de trabalho têm um percurso salarial melhor do que os que não mudam ou do que os que mudam sistematicamente.

Na prática, a "mobilidade estratégica" nos primeiros anos de trabalho mais do que compensa o facto de no início de carreira os trabalhadores terem salários mais baixos, devido a uma menor correspondência entre as suas qualificações e o emprego que conseguiram.

A questão etária, que também é evidenciada em várias pesquisas, é tratada num relatório (Promoting Better Career Choices for Longer Working Lives) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) divulgado já este ano.

A OCDE considera que, embora os jovens sejam mais propensos a mudar de emprego e de carreira, a mobilidade é determinante também para os trabalhadores mais velhos permanecerem activos e conseguirem melhorar os seus rendimentos. Para que essa mobilidade se concretize, destaca a OCDE, é preciso ultrapassar algumas barreiras, nomeadamente a discriminação etária, as lacunas de competências nas áreas mais tecnológicas ou os custos associados à mobilidade geográfica. Por outro lado, é também crucial promover mecanismos de mobilidade dentro das empresas para "incentivar os trabalhadores mais velhos e os seus gestores a identificar caminhos de mobilidade e formação que possam melhorar a retenção e satisfação dos trabalhadores."

A mobilidade e o seu contributo para os ganhos salariais também têm uma relação directa com as políticas salariais das empresas. "Durante muito tempo, as pessoas progrediam de acordo com a antiguidade e isso incentivava-as a ficarem na organização. Isso tem vindo a desaparecer, as políticas de gestão de recursos humanos assentam mais na avaliação de desempenho e há menos incentivo para se permanecer na mesma organização a longo prazo", conclui Paulo Marques.

Sabia que...

O pagamento do subsídio de refeição aos trabalhadores do sector privado não está previsto na lei? Ao contrário do subsídio de férias e do subsídio de Natal, o Código do Trabalho não inclui a obrigação de pagamento do subsídio de refeição aos trabalhadores. Trata-se de um benefício atribuído pelo empregador que se generalizou e que pode estar previsto no contrato individual ou nos contratos colectivos. Já na função pública, o subsídio de refeição foi instituído em 1977.

Trabalho Extra

Quando só um trabalho não chega: mais de 260 mil pessoas têm duplo emprego

No primeiro trimestre do ano, 262,4 mil pessoas tinham mais do que um emprego, um número que cresceu mais de 30% em três anos. Muitas destas pessoas têm um segundo trabalho por necessidade, mas há quem o faça para "desenvolver competências e relações" ou para "desligar" do trabalho principal e concentrar-se noutra tarefa. Uma enfermeira, uma professora e uma arqueóloga explicam o que as leva a ter duplo emprego.

Salários com ganho real de 3,8% no arranque do ano

Os salários médios brutos aumentaram 6,1% em Março de 2024, mas, se descontarmos a inflação, o ganho real conseguido pela generalidade dos trabalhadores em Portugal não foi além de 3,8%. Os trabalhadores da administração pública conseguiram ganhos ligeiramente superiores aos do privado. No sector público, a remuneração bruta mensal aumentou 6,3%, o que se traduziu num ganho de poder de compra de de 4%, enquanto no privado, a remuneração total registou uma variação nominal de 6,2% e real de 3,9%.

Portugal iguala Espanha e supera Alemanha no top 50 da formação para empresas

A avaliação que o Financial Times faz anualmente aos cursos de formação de executivos coloca cinco escolas portuguesas no top 50. Em termos quantitativos, Portugal iguala Espanha, que tem mais escolas avaliadas (seis), mas as mesmas cinco presenças entre as melhores, e supera a Alemanha, que tem sete escolas avaliadas e apenas quatro estão entre as primeiras 50.

O futuro do trabalho tem menos reuniões e mais memorandos detalhados

Com o aumento do trabalho à distância e assíncrono (em horas diferentes), as empresas têm de encontrar novas formas de incentivar a colaboração entre os trabalhadores. Num artigo publicado esta semana, o Financial Times conclui que a era pós-pandemia significa menos reuniões e mais memorandos detalhados, vídeos instrutivos e documentos colaborativos, em plataformas online partilhadas por todos.