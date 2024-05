Final da Liga Europa e a promessa de um grande jogo de futebol

A segunda mais importante competição europeia de clubes decide-se nesta quarta-feira (20h), em Dublin, entre dois emblemas que, esta época, jogaram quase sempre bom futebol: Bayer Leverkusen e Atalanta.

A expectativa é, por isso, elevada. Os alemães estão a viver uma autêntica época de sonho. A equipa orientada pelo espanhol Xabi Alonso terminou a temporada com o seu primeiro título de campeão germânico nas mãos. Pela primeira vez na história da Bundesliga uma equipa ganhou o campeonato de forma invicta, e assim, o Bayer Leverkusen juntou-se a um restrito grupo de mais nove equipas europeias que ganharam um campeonato nacional sem perder qualquer jogo.

Mas este Leverkusen não está invicto só na Liga alemã, mas também em todas as outras competições em que participou, incluindo a Taça da Alemanha e a Liga Europa. Por isso, é com a hipótese de vencer três troféus na mesma temporada que os “farmacêuticos” chegam a Dublin.

Já a Atalanta, não conseguiu uma época tão brilhante como o seu opositor de sta quarta-feira, mas a equipa orientada por Itália Gian Piero Gasperini chegou à final da Taça de Itália e terminou o campeonato na quinta posição, garantindo a presença na próxima edição da Liga dos Campeões. A formação de Bérgamo terminou a Serie A com o terceiro melhor ataque da prova, com 67 golos marcados (média de quase dois golos por jogo).

A Atalanta é, por isso, uma equipa de ataque que venceu o Grupo D da Liga Europa de forma invicta e que derrotou clubes como Sporting, Liverpool e Olympique de Marselha com vitórias convincentes na Liga Europa.

Para esta quarta-feira, se os alemães estão na sua máxima força, os italianos têm algumas ”baixas”. Emil Holm continua ausente, mas a principal razão de preocupação é a não recuperação do neerlandês Marteen de Roon, capitão de equipa e o quarto jogador a vestir mais vezes as cores do clube de Bérgamo. A boa notícia é a recuperação do italo-brasileiro Rafael Tolói.

Gasperini mostrou-se nesta terça-feira conhecedor das dinâmicas dos alemães. “É uma equipa muito bem organizada, para além da qualidade dos jogadores, com muitas soluções, não só no ataque. É uma equipa flexível, que defende muito bem e contra-ataca muito bem. É uma equipa forte, vai causar-nos problemas”, começou por afirmar, antes de comentar também a série invencível do adversário (51 jogos), mostrando-se confiante de que será capaz de a parar: “Ao longo desta época, enfrentámos outras equipas muito fortes, tanto na Itália, como na Europa."

Já Xabi Alonso, mostrou-se tranquilo para a partida decisiva desta quarta-feira: “Temo-nos preparado para este momento ao longo de todo o ano, não se trata de algo que se comece a trabalhar na véspera”, começou por afirmar o espanhol.

Há um ano, o Leverkusen foi eliminado nas meias-finais da prova, mas Xabi Alonso diz que esse afastamento serviu de aprendizagem: “Encaramos essa eliminação como uma enorme motivação. Já falámos do que sentimos a época passada e estou absolutamente convencido que transformámos essa desilusão em vontade de vencer este ano”.