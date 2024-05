A análise de Carlos Daniel à convocatória do Euro 2024

Como se esperava, não houve grandes surpresas, mas há, no entanto, novidades. A menos de um mês de Portugal fazer a estreia no Campeonato da Europa de 2024 - defronta a 18 de Junho, em Leipzig, a República Checa -, o seleccionador Roberto Martínez revelou os nomes dos jogadores que vão competir na Alemanha. Entre os 26 eleitos, as novidades são as presenças de Francisco Conceição e de Pedro Neto. Neste P24, ouvimos a análise do jornalista Carlos Daniel.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​ Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.