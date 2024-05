Elisa Ferreira: “Os últimos alargamentos foram vistos como um ameaça, mas foram uma oportunidade [para Portugal]”

Neste episódio do Eurotopia, gravado na Comissão Europeia, em Bruxelas, fazemos um balanço do mandato da actual Comissão Europeia, antecipamos as prioridades para o mandato 2024-2029, e falamos do papel dos fundos europeus em Portugal.

Com a comissária portuguesa, Elisa Ferreira, responsável pelas pastas da coesão e reformas e com a moderação de Joana Gama Gomes.

O Eurotopia é um podcast da Rede Público, que visa debater os desafios da Europa. Com Joana Gama Gomes, Beatriz Henriques Capão e Marta Ferreira.