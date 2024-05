Todos contra todos num debate com poucas alianças e muitos ataques

Crescimento económico, desinformação e defesa foram os temas mais discutidos no debate que juntou António Tânger Corrêa, cabeça de lista do Chega, João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, João Oliveira, da CDU e Pedro Fidalgo Marques do PAN. O debate para as eleições europeias foi marcado por trocas de acusações entre todos os candidatos, com Cotrim de Figueiredo a acusar PCP e Chega de serem "amigos" de Putin. João Oliveira pediu ao liberal para não ser "ofensivo nem mentiroso". Tânger Corrêa defendeu que o Chega é vítima do discurso de ódio e o número um do PAN reivindicou para si o título de único adulto na sala.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt