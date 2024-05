Milhares de iranianos juntam-se em Tabriz para o arranque das cerimónias fúnebres de Raisi

As cerimónias fúnebres em memória do Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, do ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amirabdollahian, e das outras vítimas mortais de um acidente de helicóptero neste domingo, 19 de Maio, arrancaram esta terça-feira, 21, em Tabriz, no Noroeste do Irão.

Milhares de pessoas participaram numa marcha lenta, acompanhando os corpos de Raisi e dos restantes mortos até a uma importante mesquita da principal cidade da província iraniana do Azerbaijão Oriental.

A partir de Tabriz, citado pela Europa Press, Ahmad Vahidi, ministro do Interior, disse que “os iranianos lamentam a morte de um Presidente querido, popular e humilde” e “estão tristes com a morte de um ministro dos Negócios Estrangeiros que deixa como legado uma diplomacia activa em momentos-chave da resistência”.

As autoridades da República Islâmica anunciaram cinco dias de luto nacional e foi declarado feriado na quarta-feira, 22, dia em que se vai realizar um funeral de grandes proporções na capital do país, Teerão.

Em entrevista ao canal televisivo IRINN, Mohsen Mansouri, vice-presidente do Irão e responsável pela comissão criada para organizar as cerimónias fúnebres, explicou que, depois de Tabriz, os corpos das vítimas vão ser levados até à cidade sagrada de Qom, a sul de Teerão, onde está prevista outra procissão.

Para quarta-feira, feriado, está programada uma cerimónia religiosa na capital, dirigida pelo Guia Supremo, o ayatollah Ali Khamenei, para a qual as autoridades apelam à participação das populações de todo o país e que também contará com a presença das delegações diplomáticas convidadas.

Iranians mourn martyrdom of President Raeisi, his foreign minister, others in helicopter crash#PeoplesPresident https://t.co/WrIxJBhKm4 — Press TV ?? (@PressTV) May 21, 2024

Segundo Mansouri, o corpo de Raisi será transportado na quinta-feira para Birjand, a leste, onde o Presidente foi recentemente reeleito representante da Assembleia de Peritos, o poderoso organismo político-religioso iraniano que, entre outras competências, escolhe o Guia Supremo.

Raisi será finalmente enterrado na quinta-feira ao final do dia, na cidade santa de Mashhad (Mexede em português), onde nasceu, em 1960.

Ebrahim Raisi e alguns dirigentes públicos e religiosos iranianos morreram no domingo, depois de o helicóptero onde seguiam se ter despenhado numa região montanhosa no Noroeste do Irão, junto à fronteira com o Azerbaijão.

Eleito Presidente do país em 2021 e visto como um potencial sucessor do Guia Supremo, Raisi fazia a viagem de regresso a Tabriz, depois de ter participado na inauguração de uma barragem na fronteira.

Mohammad Mokhber, um dos 12 vice-presidentes do Irão, assumiu interinamente o cargo de Presidente, que ocupará às eleições antecipadas, que terão de ser realizadas dentro de 50 dias.