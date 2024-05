Nasceu há 100 anos Irisalva Moita, a mulher que pôs a descoberto parte da História de Lisboa

No Outono de 1944, Irisalva Moita, com 20 anos, chegava a Lisboa pela primeira vez. Até então, tinha vivido numa cidade no Sul de Angola. Com ela, para a capital, vinha uma enorme vontade de conhecimento e a sua determinação. “Tinha cá família, mas vinha para um continente, país e cidade diferentes, praticamente sem dinheiro”, relembra a investigadora Margarida Almeida Bastos. Irisalva Moita chegava a Lisboa para estudar e nem imaginaria que o território lisboeta se tornaria um dos seus grandes temas de estudo e da sua vida.

