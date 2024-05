Mezze lança produtos do Médio Oriente para cozinhar em casa

O projecto de integração de pessoas refugiadas do Médio Oriente apresentou uma nova linha de produtos, do hummus às baklavas, e desafiou o chef João Rodrigues a desenvolver algumas receitas.

Há babaganoush (pasta de beringela fumada com tomate e melaço de romã), hummus (pasta de grão com tahini), azeite com zaatar (mistura de tomilho selvagem com sementes de sésamo e especiarias), tostas de khubz (pão sírio), pickles, mammouls (bolachas de manteiga recheadas com pasta de tâmaras) e baklavas – o suficiente para fazer, em casa, uma refeição do Médio Oriente.

Esta é a nova linha de produtos artesanais que o Mezze, restaurante de cozinha do Médio Oriente e projecto de inclusão de pessoas refugiadas, acaba de lançar e que podem ser comprados no próprio Mezze, situado no Mercado de Arroios, em Lisboa, mas também em espaços como a mercearia/garrafeira Comida Independente e na loja online. Os preços vão do 1,50 € das tostas de khubz até aos 29,95 das baklavas (450 gramas).

Elaborados à mão nas cozinhas da Escola de Turismo e Hotelaria de Lisboa, integram ingredientes como o pistacho do Irão, o sésamo do Sudão, mas também o azeite biológico alentejano, e têm como base receitas tradicionais da Síria trazidas Shiraz Sheikho, a chef de cozinha do Mezze.

Foto Os pickles são outro dos produtos que o Mezze está a lançar Enric Vives-Rubio

Todos os produtos são prontos a utilizar, mas para quem quiser preparar algo mais elaborado, a Associação Pão a Pão, responsável pelo projecto Mezze (que inclui também o Mezze Escola, em colaboração com a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa), desafiou o chef João Rodrigues, do restaurante Canalha, a desenvolver algumas receitas.

Os produtos foram apresentados num almoço, em Lisboa, preparado por João Rodrigues e Shiraz. João Rodrigues decidiu, por exemplo, usar o babaganoush num prato com couscous e atum. A receita, que reproduzimos abaixo, é fácil e mostra a versatilidade da pasta de beringela, que pode também ser comida apenas com as tostas de khubz, usadas igualmente noutras receitas que fazem parte do menu do Mezze.

Foto Hummus - a proposta do chef João Rodrigues é servi-lo com presa de porco Enric Vives-Rubio

O chef preparou ainda um frango com zaatar e salada de penne, com ovos de codorniz, tomate cherry, maçã verde e rúcula, para a qual cozinhou o frango com o azeite com zaatar. Quanto ao hummus, a proposta de João Rodrigues é servi-lo a acompanhar uma presa de porco, com espargos e cogumelos shitake.

Para a sobremesa, a sugestão para apresentar de forma diferente as bolachas mammouls é fazer uma sopa de morango e servi-la com morangos frescos e gelado de baunilha. Quando às baklavas, o melhor mesmo é comê-las simples, a acompanhar o café, de cardamomo, como é servido no Mezze, ou o mais habitual expresso.