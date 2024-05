Agricultura regenerativa, comida, música e festa no Castelo do Alandroal

Serão dois dias – 25 e 26 – destinados a sensibilizar os visitantes para a importância de recuperar a saúde dos solos e garantir assim a qualidade dos alimentos. É o regresso do festival Soil to Soul.

Nos dias 25 e 26, o Castelo do Alandroal, no Alentejo, vai encher-se de música, boa comida e conversas sobre a importância da agricultura regenerativa e da saúde dos solos para a qualidade dos alimentos que produzimos e comemos: é o festival Soil to Soul Alandroal - Somos o que Comemos que está de regresso para a sua segunda edição em Portugal (a primeira foi em 2022). O acesso é gratuito.

O festival nasceu em Zurique, na Suíça, por iniciativa de Thomas Sterchi que hoje é, com Anna e David de Brito, um dos sócios do projecto Terramay, localizado precisamente junto ao Alandroal. E se o Terramay já se tornou uma referência de agricultura regenerativa, os três amigos acreditam que é fundamental alargar o debate, e para isso juntaram esforços com Paulo Amado, das Edições do Gosto (que é também o organizador do Congresso dos Cozinheiros), para fazer uma festa em torno destes temas.

A ideia foi desde o início recebida com entusiasmo pelo Presidente da Câmara Municipal do Alandroal, João Grilo, responsável por um concelho do interior com “500 quilómetros quadrados de território para 5000 pessoas”, mas que, sublinha, tem “um enorme conjunto de vantagens, sendo que uma delas é um território muito conservado e preservado, muito próximo do seu ambiente natural, com uma agricultura não agressiva e regenerativa”.

Foto O suíço Thomas Sterchi é o fundador do Soil to Soul, inicialmente em Zurique, agora no Alandroal dr

O trabalho dos chefs e cozinheiros é fundamental para a “educação alimentar” que os organizadores do Soil to Soul querem promover. Por isso, para mostrar o muito que se pode fazer quando se tem produtos de qualidade, estarão no Alandroal os chefs Francesco Ogliari (restaurante Tua Madre, Évora), Bruno Caseiro e Tomoe Hayase (Cavalariça, Évora), André Cruz (Feitoria, Lisboa), Lara Espírito Santo e George McLeod (Sem, Lisboa), Diogo Formiga (Encanto, Lisboa), Mauro Alison (Hotel Casa Palmela), Vítor Adão (Plano, Lisboa) e Anna Karen Fuentes (Pastus, Oeiras).

Os produtos com os quais os chefs vão trabalhar vêm da Terramay, naturalmente, mas também de outros produtores alinhados com a mesma filosofia: Cogumelos do Alentejo, Freixo do Meio, Paisagindo Bio, Montanheira e a Why Not, que apresentará um bar de cocktails. Há ainda um espaço para crianças, onde decorrerão oficinas sobre pizzas, sementes ou pão com chouriço.

Entre os oradores convidados para debater temas como a cadeia de valor da produção ao consumidor e a importância de todos ganharmos maior consciência do trabalho que está por trás dos alimentos que consumimos, estarão a investigadora Olga Cavaleiro, autora do livro Territórios de Sabor, Esther Henneberke, dos Climate Farmers, Mónica Tereno, da empresa alentejana produtora de vinho Cortes de Cima, que participará num debate sobre O Vinho no Feminino. E ainda Elsa Lamy, do Instituto para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento da Universidade de Évora, que falará sobre a sua pesquisa em torno da influência que a saliva tem na nossa percepção dos alimentos – e de como ela pode ser usada para nos ajudar a ter melhores experiências.

Foto Um momento da apresentação do festival no Manja Marvila, em Lisboa dr

E como as conversas importantes não são incompatíveis com a festa, o Castelo do Alandroal vai receber dois concertos: o músico espanhol Gizmo Varillas (sábado às 19h45) e Sean Riley & The Slowriders (domingo às 16h, após o que será possível assistir à transmissão da final da Taça de Portugal), além do DJ Rai, do Incógnito, que estará encarregue da música ambiente em ambos os dias.

Para o jantar, a proposta é que os visitantes aproveitem para conhecer (ou revisitar) os restaurantes do Alandroal – a lista é longa e pode ser consultada no site do Soil do Soul Alandroal.