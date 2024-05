Presidente da TAP quer manter Estado como accionista

O presidente da TAP gostava de ver o Estado a manter-se como accionista da transportadora da área. Em entrevista ao Financial Times, Luís Rodrigues defendeu que o Estado deverá permanecer no capital da empresa na futura privatização e que gostava de ver o negócio concluído até final de 2025.

A venda do capital da TAP é um dossiê em que o actual Governo ainda não avançou, embora o primeiro-ministro já tenha defendido a alienação de 100% das acções a privados. Na semana passada, no debate parlamentar, Luís Montenegro revelou que ainda não existe calendário para a privatização.

No ano passado, a venda de mais de 50% do capital da empresa foi travada pelo chumbo do decreto de privatização por parte do Presidente da República, que justificou o veto por não ter ficado esclarecido o futuro papel do Estado na TAP.

A queda do Governo, devido à investigação de negócios na área do hidrogénio e lítio (na Operação Influencer) levou a que vários temas ficassem na pasta de transição para o futuro Executivo, entre eles, a decisão sobre a localização do futuro aeroporto e a privatização da TAP.

Tomada a decisão sobre o aeroporto, falta retomar o processo de privatização. Ao Financial Times, Luís Rodrigues lembrou que o turismo tem um papel estratégico para Portugal e que o Estado deverá, por isso, ter uma palavra a dizer na estratégia da empresa.

“A minha recomendação é que o Governo mantenha uma posição, para participar no processo de desenvolvimento [da empresa]”, referiu o gestor. “Só para termos a certeza de que se houver uma mudança de actores, não virá ninguém com uma agenda diferente”, acrescentou Luís Rodrigues, lembrando que a TAP tem de continuar a servir as regiões autónomas dos Açores e Madeira.

Além de sustentar que o Estado se mantenha na TAP, o presidente executivo da transportadora mostrou-se favorável à entrada de investidores de fora do sector da aviação para mitigar os receios de Bruxelas com questões concorrenciais e preocupações quanto ao facto de a indústria da aviação passar a ser dominada por um pequeno grupo concentrado em grandes transportadoras transnacionais. A Lufthansa, a Air France ou a Iberia têm sido apontados como os principais candidatos à privatização da companhia portuguesa.

“Um dia talvez estejamos preparados para vender 100% do capital, mas é melhor irmos passo a passo”, salientou Luís Rodrigues. A venda da totalidade do capital foi uma posição defendida por Luís Montenegro durante a campanha eleitoral e já criticada pelo actual líder do PS, Pedro Nuno Santos, ex-ministro das Infra-estruturas. Montenegro disse pretender salvaguardar os interesses estratégicos do país, incluindo manter o aeroporto internacional de Lisboa como hub, com ligações ao continente americano e a África, mesmo com a totalidade das acções detidas por privados.

Segundo o Financial Times, Luís Rodrigues disse esperar que a TAP mantenha o seu nome e identidade e que o Governo venda acções a outros investidores que não uma companhia aérea, para aliviar as preocupações concorrenciais da Comissão, demonstradas na análise em curso a outros negócios (a IAG, que junta a Iberia e British Airways, quer comprar a Air Europa em Espanha e a Lufthansa adquiriu uma participação de 41% na ITA Airways, a sucessora da Alitalia).

“Se desenharmos uma venda que não seja a 100%, e que não seja necessariamente a uma única transportadora” - que junte, por exemplo, um private equity ou outro investidor local, “o que é sempre algo bom em termos políticos” -, a operação “poderá ser mais fluída e fácil”, referiu o gestor, que ainda assim, admite que seja necessária “mais alguma consolidação na Europa”.

“Gostaria muito que, no final de 2025, tudo estivesse terminado... Não vai ser fácil, mas se tudo correr bem, penso que é possível”, acrescentou o presidente da TAP.