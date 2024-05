Alta Velocidade no Novo Aeroporto de Lisboa, uma dança de aviões e comboios

LAV. Ligação de Alta Velocidade. TTT. Terceira Travessia do Tejo. O Governo escolheu Alcochete para localizar o Novo Aeroporto de Lisboa e o modelo desenhado prevê uma nova ponte sobre o rio Tejo para canalizar os passageiros para a capital portuguesa através de ferrovia de Alta Velocidade. Neste Manual de Economia explicamos como se poderá desenvolver esta rede ferroviária e que impactos terá no país.

O Manual de Economia está disponível às terças-feiras em todas as aplicações para escuta de podcasts — como o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.