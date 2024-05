Toni Kroos vai abandonar o Real Madrid — mas também o futebol

O médio do Real Madrid anunciou a despedida através do seu podcast. Pela frente ainda terá a final da Liga dos Campeões e, por último, o Euro 2024.

Toni Kross, o afamado médio alemão de 34 anos, anunciou, esta terça-feira, 21 de Maio, que abandonará o futebol depois do Euro 2024, que começa a 14 de Junho e decorre até 14 de Julho.

O atleta anunciou a reforma através do seu podcast, Einfach mal Luppen. O que ao início parecia apenas um comunicado de saída do clube que o acolhe desde 2014, o Real Madrid, rapidamente se mostrou a intenção de pendurar as botas. "Como sempre disse, o Real Madrid é e será o meu último clube", explicou.

Num outro comunicado publicado nas redes sociais, Kroos explica: "Pensei durante muitos meses no que fazer e a verdade é que há prós e contras, como sempre, mas estou convencido de que é isto que quero. Sempre tive a ideia de terminar da melhor forma possível com este clube. Esta época é uma das melhores que já joguei e é uma altura muito boa para sair.”

"Quando saio de Madrid, saio do futebol. É isso que vai acontecer. A minha última época aqui é a minha última época no futebol. Depois, jogo o Euro com a Alemanha, mas nunca pensei em mudar de clube. Estou muito grato pelos últimos dez anos, pelo amor que torna este clube e os seus adeptos especiais, e é por isso que sempre me senti em casa, no clube, aqui em Espanha e em Madrid", desenvolveu o médio no podcast.

Kroos aproveitou para exclamar, uma das últimas vezes, "Hala Madrid y nada más" e desejou que o clube ganhasse a sua 15.ª Liga dos Campeões.

Pela frente, ainda terá o seu último jogo com a camisola madrilena, a final da Liga dos Campeões frente ao Borussia Dortmund, no próximo dia 1 de Junho, e o Euro 2024, pela Alemanha.

O jogador acaba a carreira de mãos cheias, tendo no seu portefólio pelo Real Madrid quatro Champions, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supertaças Europeias, quatro Ligas Espanholas, uma Taça do Rei e quatro Supertaças de Espanha.