Portugal vence Espanha na estreia no Euro sub-17

Foi a melhor estreia possível aquela que a selecção portuguesa sub-17 conseguiu, nesta terça-feira, no seu primeiro jogo no Europeu da categoria, que decorre em Chipre. Portugal venceu a Espanha por 2-1, protagonizando uma reviravolta no marcador que deixou a equipa comandada por João Santos numa posição mais confortável num grupo extremamente difícil e que integra ainda Inglaterra e França.

Portugal entrou bem no jogo e foi sua a primeira grande oportunidade de golo, na sequência de um livre: Eduardo Felicíssimo cabeceou por cima da trave.

No entanto, logo a seguir a Espanha tomou conta do jogo e sucederam-se uma série de jogadas perigosas para a Espanha, com destaque para um remate forte de Junyent que obrigou Diogo Ferreira à defesa da tarde (a bola ainda raspou o poste da baliza portuguesa).

Não foi assim surpreendente que a Espanha inaugurasse o marcador, na sequência de um livre, com Daniel Yañez a rematar colocado, aproveitando também alguma desatenção de Diogo Ferreira.

Só que, cinco minutos depois do golo espanhol, João Simões, com um grande passe, permitiu a Cardoso Varela uma transição rápida, com o jogador do FC Porto a entrar na área e a empatar com um remate cruzado.

Com o golo português a partida mudou por completo. Portugal passou a jogar de forma mais confiante, a ganhar mais bolas e a ter mais controlo do jogo. E foi nesta fase que a selecção nacional consumou a reviravolta no marcador (33’), com Geovany Quenda a recuperar uma bola e Rodrigo Mora, jogador do FC Porto, a não dar hipóteses ao guarda-redes espanhol.

A Espanha reagiu. A entrada em campo de David Otorbi agitou o jogo e o espanhol ainda acertou no poste, na primeira oportunidade, mas a Espanha já não conseguiu recuperar a superioridade que evidenciou ao longo de meia-hora do primeiro tempo.

Portugal também atirou uma bola ao poste, num cruzamento de Duarte González – na jogada o guarda-redes espanhol, Manu González, lesionou-se e teve mesmo de ser substituído - e voltou a ter boas hipóteses na ponta final da partida, com remates de Afonso Meireles e Eduardo Nunes. Mas o resultado não iria sofrer alterações.

No final da partida, João Campos, seleccionador nacional estava satisfeito. “Era sempre complicado por ser o primeiro jogo e há aquele nervosismo normal, principalmente nestas idades. Acabámos por fazer um bom jogo. Não estamos a jogar contra uma equipa qualquer, é uma selecção fortíssima, com jogadores de muita qualidade”, começou por analisar o seleccionador, explicando as razões para a reviravolta: “Sofremos um golo e mantivemos a calma, soubemos esperar pelos nossos momentos. Em resumo, a vitória é justa.

Portugal volta a entrar em acção, já na próxima sexta-feira, para o embate com a Inglaterra.