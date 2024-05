Jaime Faria estreia-se em Grand Slams vencendo em Roland-Garros

A primeira aventura de Jaime Faria em torneios do Grand Slam iria ficar para sempre marcada na carreira do tenista de 20 anos. Mas mais memorável ficou, depois do número dois português iniciar a fase de qualificação do torneio de Roland-Garros com uma vitória e num dos principais courts do mundo, o Suzanne Lenglen, o segundo mais importante do complexo parisiense.

Faria que, sábado passado, conquistou o primeiro título no ATP Challenger Tour, teve como primeiro adversário um jogador que estava a jogar em casa, o francês Clement Tabur (220.º), mas isso não o inibiu de assinar uma exibição sólida, para vencer, por 6-2, 6-3. Apoiado por alguns milhares de adeptos, Tabur chegou a liderar o segundo set, por 2-0, mas rapidamente Faria voltou ao controlo do encontro, onde concretizou seis de 10 break-points e encerrou em 66 minutos.

Foi a 36.ª vitória do tenista luso em 44 encontros realizados no circuito profissional em 2024, o que lhe permitiu subir do 411.º (no início do ano) para o actual 183.º posto do ranking ATP.

Na segunda das três rondas do qualifying de Roland-Garros, Faria vai defrontar o norte-americano Zachary Svajda (122.º), que eliminou o húngaro Zsombor Piros (154.º), por 6-2, 6-3. Svajda ocupa o seu melhor ranking de sempre, depois de ter terminado 2023 com a conquista de três títulos no ATP Challenger Tour e ter ultrapassado o qualifying no US Open.

O programa de quarta-feira, apresenta igualmente como protagonistas dois ex-top 10, que não foram “convidados” para o quadro principal: o austríaco Dominic Thiem (131.º) – duas vezes finalista do torneio (2018 e 2019) e com a retirada do circuito anunciada para o final da época – e o argentino Diego Schwartzman (141.º).