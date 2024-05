O Serralves em Festa chega à maioridade

A 18.ª edição do festival acontece entre 31 de Maio e 2 de Junho. Philippe Quesne com músicos locais, a coreógrafa Kat Válastur, os Tangerine Dream e o malabarismo da Gandini Juggling marcam o cartaz.

Uma “parada com fanfarra” que junta o aclamado encenador francês Philippe Quesne à Academia de Música de Costa Cabral, no Porto. Uma criação em que a Gandini Juggling, “uma das maiores” companhias na área do malabarismo, revisita um percurso de três décadas. Kat Válastur e uma dança em que três corpos femininos criam um lugar de “resistência, empoderamento, rebeldia”. Dougie Knight com mais uma Krump Session, celebrando esta dança de rua com um elemento de “libertação” e “resistência”. O coreógrafo Marco da Silva Ferreira e o percussionista João Pais Filipe numa “instalação e performance que parte do potencial simbólico, sonoro e coreográfico dos chocalhos” (chama-se Terra Cobre). Bandas que vão dos Tangerine Dream (agora sem membros que tenham feito parte da era mais relevante do grupo germânico, nos anos 1970) aos África Negra, formação icónica da música de São Tomé.