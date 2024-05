Pintora Vieira da Silva vai ser alvo de exposições em Veneza e Bilbau em 2025

A obra da pintora Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992) vai ser exposta nos museus Guggenheim em Veneza, em Itália, e em Bilbau, em Espanha, em 2025, revelou nesta terça-feira à Lusa o presidente da Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva (FASVS).

Estas exposições fazem parte de um programa de internacionalização que está em curso para os próximos três anos, e que envolve várias parcerias com instituições culturais e especialistas na obra da pintora, de Portugal, Brasil, França, Estados Unidos e Marrocos, entre outros. "As exposições representarão um grande esforço de internacionalização da obra da artista e da cultura portuguesa", sublinhou o presidente da FASVS, António Gomes de Pinho.

"Estamos também a preparar uma presença de Vieira da Silva nas comemorações dos 100 anos da Galeria Jean Boucher, em Paris, galeria da artista durante mais de 50 anos, a colaborar com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento num projecto em Nova Iorque, e, com uma especialista brasileira da obra da pintora, estamos a preparar um projecto no Brasil", para uma exposição num museu ainda a definir.

Depois de Une Histoire d'Amour et de Peinture, a primeira exposição da obra de Vieira da Silva num país árabe, inaugurada em 2023 e que esteve patente até Fevereiro deste ano no Museu Mohammed VI de Arte Moderna e Contemporânea, em Rabat, Marrocos, a FASVS prepara "outra grande exposição no mundo árabe", sem avançar, para já, pormenores.

Em Lisboa, continua patente até 26 de Julho na Assembleia da República a exposição A Nós a Liberdade, inspirada na designação de uma série de pinturas de 1934, À Nous la Liberté, com 31 obras da artista realizadas entre 1932 e 1988, algumas nunca ou raramente vistas em Portugal, realizada para assinalar os 50 anos do 25 de Abril. Ainda sob o mote da liberdade, a exposição Os Frutos da Liberdade, desta feita com a obra gráfica de Vieira da Silva, vai ser inaugurada nas Caldas da Rainha a 7 de Junho, seguindo depois até Dezembro em itinerância pelo país (Casa das Memórias, em Nisa; Museu de Artes Decorativas, em Viana do Castelo; Biblioteca Municipal de Vila Nova de Gaia; Torre da Cadeia Velha, em Ponte de Lima).