Alexandre Nobre Pais e João Soalheiro são os novos dirigentes do Património

A ministra da Cultura já escolheu os novos dirigentes para o património. Depois de no sábado ter ido a Viseu anunciar alterações profundas num sector que conhece bem e cuja reforma implantada pelo anterior Governo classificou como “desastrosa”, Dalila Rodrigues avança esta terça-feira com os nomes dos novos dirigentes para a Museus e Monumentos de Portugal E.P.E. (MMP) e para o Património Cultural I.P. (PC).

Alexandre Nobre Pais, historiador de arte e até aqui director do Museu Nacional do Azulejo, vai presidir à empresa pública que tem a seu cargo muitos dos principais museus e monumentos do país, ocupando o cargo que nos últimos meses pertenceu a Pedro Sobrado, gestor cultural que agora regressa ao seu lugar de origem, o Teatro Nacional de São João, para liderar o conselho de administração.

João Soalheiro, antigo responsável pela extinta Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo e antigo subdirector-geral da Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC), vai substituir João Carlos dos Santos no Património Cultural.

Os nomes foram dados a conhecer através de um comunicado do gabinete da ministra acaba de chegar às redacções e que revela ainda que a liderança do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, deixada vaga quando Dalila Rodrigues aceitou o convite para ministra da Cultura, será ocupada por Margarida Donas Botto, uma especialista em recuperação de património arquitectónico e paisagístico que assim se estreia, e com responsabilidades acrescidas dado o equipamento de que se trata, na direcção de um monumento.