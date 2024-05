O que está em causa na negociação sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores?

Apesar de terem sido registadas algumas aproximações entre as propostas do Ministério da Educação e as reivindicações dos sindicatos sobre a recuperação do tempo de serviço dos professores, há ainda vários pontos que, se não forem acolhidos pelo Governo, determinarão que esta negociação termine sem acordo. A terceira e última reunião agendada para a negociação da recuperação do tempo de serviço dos professores realiza-se nesta terça-feira. Até agora, o Governo cedeu no aumento para 25% das duas tranches que serão devolvidas aos docentes neste ano e no próximo, o que fará com que recuperem metade do tempo até 2025. O ponto negativo, apontado pelas estruturas sindicais, é a insistência no prazo de cinco anos para que a totalidade do tempo de serviço congelado seja devolvida.

