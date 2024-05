PSD entrega diploma de IRS com redução no 7.º e 8.º escalões. PS fala em “deslealdade”

O PSD quer votar já nesta quarta-feira a substituição da proposta do Governo para a descida do IRS pelo projecto da bancada social-democrata. O diploma dos sociais-democratas deu entrada nesta segunda-feira na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP), avançou o jornal Eco. Pouco depois, o grupo parlamentar do PS reagiu em comunicado, considerando que a atitude do PSD é "incompreensível" e põe fim a uma discussão de forma "unilateral". Para os socialistas, a decisão do PSD corresponde a "deslealdade parlamentar".

Como o PÚBLICO escreveu, o PSD e o CDS já tinham sinalizado a intenção de aprovar o texto final em votação final global antes do início da campanha eleitoral das europeias, ou seja, durante esta semana. Porém, a expectativa era que esta versão incluísse um texto conjunto de todos os diplomas que estão na Comissão de Orçamento e Finanças (Governo, PS, Chega, IL, Bloco e PCP). Mas o PSD decidiu avançar com a entrega do seu diploma, que embora faça algumas aproximações não responde a todos as exigências do PS, que afirma que a proposta continua a ser a "fiscalmente injusta e a não privilegiar a classe média".

A proposta entregue pelo PSD cede na redução das taxas dos 3.º e 4.º escalões pedida pelo PS, passando de 22,50% para 22% e de 25,50% para 25%, mas deixa outras aproximações pelo caminho.

É o caso das reduções nas taxas dos 7.º e 8.º escalões de rendimentos, que correspondem a salários brutos mensais entre 3100 e mais de 6000 euros brutos mensais, e que o PSD deixa intocáveis. Segundo os socialistas, esta opção privilegia "os 10% de famílias que ganham mais", uma vez que opta por esta redução em detrimento dos escalões mais baixos, argumenta o partido. "Quando diminuímos meio ponto no 7.º escalão, não estamos a beneficiar a classe média", lê-se no comunicado.

Nos seus argumentos, os socialistas destacam que, na discussão na generalidade das iniciativas legislativas, apenas foram aprovados os projectos de lei do PS, do BE e do PCP, enquanto as propostas da direita, como as do PSD e CDS, as do Chega e as da Iniciativa Liberal baixaram à comissão sem votação.

No comunicado, o PS vinca que irá continuar a trabalhar no seu diploma, lembrando que "o prazo de apresentação de propostas de alteração termina a 31 de Maio (como aliás, é do conhecimento do PSD e do CDS-PP)", reiterando que continuará a discordar da opção de reduzir as taxas do 7.º e 8.º escalões.

O grupo parlamentar do PSD dará uma conferência de imprensa nesta terça-feira, pelas 11h45, para apresentar o projecto de substituição para a descida do IRS. O diploma mandata ainda o Governo a avaliar a possibilidade de indexar o valor das deduções específicas ao Indexante de Apoios Sociais, como propôs o PS, e de alargar a dedução dos encargos com juros de dívidas dos créditos à habitação, como pretende o Bloco.