Primeiro debate e único que teve AD e PS é o mais visto até agora

O debate televisivo das eleições europeias mais visto até agora foi o primeiro, o "único que contou com a presença da AD e PS", segundo a análise da Universal McCann (UM), agência de meios do grupo Mediabrands.

Na primeira semana de debates, houve transmissão de três debates, com os canais generalistas (RTP1, SIC e TVI) a transmitirem um desses embates a quatro, tendo a SIC transmitido o debate de estreia, a RTP1 o debate da passada quarta-feira e a TVI foi a última das três estações a estrear-se, na passada sexta-feira. Após três debates, todos os partidos com assento parlamentar já estiveram representados em pelo menos um dos debates.

"Até ao momento, o debate mais visto foi o [...] que marcou o arranque da campanha eleitoral para as eleições europeias, o único que contou com a presença da AD e PS até ao momento" e opôs os cabeças de lista Sebastião Bugalho (AD), Marta Temido (PS), João Cotrim Figueiredo (IL) e Francisco Paupério (Livre).

Este debate contou com a moderação da jornalista Clara de Sousa registou uma audiência média de 852 mil telespectadores, a que correspondeu um share de 17,3%.

Em segundo lugar ficou o debate entre os cabeças de lista João Oliveira (CDU), Catarina Martins (BE), João Cotrim Figueiredo (IL) e Francisco Paupério (Livre), transmitido na TVI, que "contou com uma audiência média de 594 mil telespectadores e um share de 13,4%", refere a UM.

"A completar o pódio ficou o debate de estreia dos candidatos António Tânger Corrêa (Chega) e do PAN (Pedro Fidalgo Marques) com os representantes do BE e do Livre", que foi transmitido na RTP1 alcançou uma audiência média de 505 mil telespectadores e um share de 10,7%.

Após a primeira semana de debates e com três dos oito já efectuados "é possível verificar um aumento do interesse dos portugueses nos debates transmitidos face a 2019", refere. "Importa relembrar que em 2019, os debates foram duelos entre os partidos com assento parlamentar", tendo sido realizados um total de "15 debates, sendo que destes apenas cinco tiveram transmissão nos canais generalistas".

Os canais generalistas apenas transmitiram os minutos iniciais destes debates, passando depois para os respectivos canais de informação (SIC Notícias, TVI24 e RTP3), recorda a UM.

"O debate de estreia, o mais visto até ao momento, já registou uma maior audiência do que o mais visto em 2019", conclui.