Campanha na Madeira marcada por críticas a Albuquerque

Em campanha para as eleições na Madeira, Paulo Cafôfo garantiu que as propostas do PS têm cabimento orçamental. Já o CDS recusou “dar a mão ao PSD” e Albuquerque reforçou o compromisso com a habitação

O cabeça de lista do PS às eleições na Madeira de 26 de Maio, Paulo Cafôfo, assegurou que as propostas do partido têm cabimento orçamental, depois de Miguel Albuquerque, presidente demissionário do Governo Regional, ter acusado os socialistas de precisarem de “dois orçamentos” para executarem as suas propostas. O primeiro dia da última semana de campanha eleitoral foi ainda marcado por críticas do Bloco de Esquerda e do Juntos pelo Povo (JPP) a Albuquerque. Já o CDS voltou a reforçar que "não vai dar a mão ao PSD”.