A União Europeia não é um “menu à la carte

É essencial equipar as instituições europeias com ferramentas capazes de dar resposta às graves violações dos valores que foram ratificados por todos os Estados-membros no momento da sua adesão.

Com a contagem descrente para as eleições europeias, têm-se adensado as previsões de um reforço muito significativo do peso das forças políticas da extrema-direita no Parlamento Europeu. Uma sondagem da Euronews realizada em março deste ano antevê mesmo que em França, nos Países Baixos e na Bélgica os partidos da direita radical sejam os mais votados.