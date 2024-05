Discussões ao lado

Na sua coluna deste domingo, no PÚBLICO, a jornalista Ana Sá Lopes faz uma afirmação curiosa. Comentava ela o que o deputado Ventura teria dito sobre a “calaceirice” dos turcos e a posição de Aguiar-Branco sobre essa ofensa, e cito: “(…) Ao presidente da Assembleia cabe zelar pelo decoro, linguagem menos própria (definida de acordo com as convenções sociais, (…), ofensas (...).”

Sem pôr em causa a opinião da senhora, fui ver se havia alguma base que obrigue o presidente da Assembleia da República (AR) a agir conforme essa opinião.

E, sem surpresa, nem a Constituição nem o Regimento da AR lhe dão aquela missão de, digamos, mestre-escola. Haverá alguma lei que o faça? Alguma norma? Alguma decisão da conferência de líderes? Bem, não fui tão fundo…

O Regimento da AR, artigo 16.º, é o que mais se aproxima mas, mesmo assim, fica longe, longe de pôr o presidente da AR a zelar pelo decoro, linguagem, ofensas, etc, etc. Estipula apenas: p) Manter a ordem e a disciplina, bem como a segurança da Assembleia, podendo para isso requisitar e usar os meios necessários e tomar as medidas que entender convenientes.

Afinal, o deputado Ventura até se enganou: Portugal ocupava em 2023 um lugar bem abaixo da Turquia no que concerne a produtividade no trabalho (nós perto do 40.º lugar, a Turquia no 22.º), portanto, se a Turquia fez o tal aeroporto em cinco anos, é natural que “a gente” demore quase o dobro. Pelas estatísticas, os calaceiros até somos nós…

José António Marques Correia, Lisboa

A ambiguidade de Biden

Sobre o novo agravamento das tarifas impostas pelos EUA aos produtos importados da China, Inês Miranda escreve no Expresso o recente comunicado justificativo da Casa Branca: "As práticas comerciais desleais da China em matéria de tecnologia, propriedade intelectual e inovação estão a ameaçar as empresas e os trabalhadores americanos."

Durante as eleições de 2020, Biden criticou as medidas proteccionistas de Trump, afirmando: "Trump não entende o básico. Ele pensa que as tarifas serão pagas pela China. Qualquer estudante básico de economia poderia dizer-lhe que será o povo americano a pagar as tarifas."

Recorde-se que já em 2016 Trump definiu como a sua prioridade a "guerra" comercial com a China, justificando o excessivo défice comercial e a necessidade de incrementar e proteger a indústria americana. Rompendo também com o Acordo de Paris, mas afirmando estar aberto a um novo acordo exigindo a mesma paridade de critérios para com a China. Sendo acusado como um perigoso retrógrado e proteccionista. Afinal, era e sempre foi o visionário.

A UE liderada por Von der Leyen sempre andou atrás do prejuízo. Em 2022 despertou com uma pandemia, só aí se aperceberam da enorme vulnerabilidade económica em que a Europa estava exposta e que se a China não estiver vinculada com as mesmas regras num novo Acordo de Paris será um desastre tanto ambiental como industrial para a Europa.

Fernando Ribeiro

Protestos contra… os próprios

Têm-se visto algumas referências ao paralelismo entre os actuais protestos de estudantes, particularmente nos EUA, contra a guerra na Palestina e aos de há umas décadas contra a guerra do Vietname. Há alguns pontos em comum, mas a intervenção militar americana na Indochina tinha motivações, objectivos e antecedentes completamente diferentes dos do contexto actual. Também quem protestava era quem, ou seus próximos, lá ia expor-se, o que não é o caso de todo neste momento.

O que há também de comum entre estes protestos e outras contestações estudantis é o serem “contra o seu sistema”. É compreensível e meritório que os jovens queiram e exijam um mundo melhor e questionem a forma como o seu mundo é administrado, mas isso não deveria gerar simpatia por regimes brutais, largamente piores em termos de respeito pelos direitos humanos do que o mundo ocidental. Porque será que a brutalidade da Rússia na Síria para acabar com o Estado Islâmico, poucos dedos fez levantar? Xinjiang diz alguma coisa?

Na fundação de Israel, este enfrentou os Estados árabes promovidos pelo Ocidente, na sequência da reorganização do Médio Oriente, pós-queda do Império Otomano. Assim, inicialmente foi buscar apoio ao chamado Bloco de Leste. Vai uma aposta em como se hoje os EUA ainda apoiassem apenas os árabes e a Rússia suportasse Israel, os estudantes americanos estariam sossegados ou, quando muito, a sair à rua com bandeiras do Estado judaico, protestando contra o (seu) imperialismo que tinha desencadeado esta guerra desnecessária?

Depois, há também quem se aproveite desta ingenuidade/ignorância e que lhes chama “idiotas úteis”.

Carlos J.F. Sampaio, Esposende