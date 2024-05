A videoconferência que custou 23 milhões

Um episódio inverosímil, mas verdadeiro: há vários anos, um colega jornalista ligou-me a horas tardias a perguntar se era possível ter ganho o prémio de muitas centenas de libras que um dos fundadores do Google lhe estava a dizer por email que tinha ganho. Aquele email, disse-me ao telefone, estava escrito num inglês correcto, tinha o logótipo da empresa e até terminava com uma assinatura na caligrafia do então CEO, Larry Page.