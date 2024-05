Ebrahim Raisi (1960-2024). Um político sem carisma escolhido pela sua docilidade

Presidente do Irão morreu no domingo num acidente de helicóptero.

Ebrahim Raisi não era uma figura prestigiada ou de primeiro plano dentro do Irão, antes uma personagem algo cinzenta e sem carisma que subiu todos degraus do sistema até ser eleito Presidente da República, graças à bênção do Guia Supremo, o ayatollah Ali Khamenei. Foi uma peça importante na engrenagem da repressão. E, igualmente, o mais dócil Presidente do Irão, fidelíssimo ao Guia. A sua morte ameaça abrir uma dupla crise em Teerão, sobre a presidência e sobre a sucessão de Khamenei.