Moedas pede ajuda a Marcelo e a Montenegro para o problema dos sem-abrigo em Lisboa

Autarca pede audiências urgentes a Marcelo e a Montenegro para o ajudarem a lidar com crescimento do fenómeno. Além de maior coordenação entre entidades, Moedas pede “novas políticas de imigração”.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (Novos Tempos), escreveu, na passada sexta-feira, cartas ao Presidente da República e ao primeiro-ministro para o ajudarem a encontrar soluções para o aumento de pessoas em situação de sem-abrigo nas ruas da capital. Em duas missivas, em tudo coincidentes no enunciado, em que se faz um diagnóstico da situação, pede-se a Marcelo Rebelo de Sousa e a Luís Montenegro (AD) a marcação de audiências urgentes para discutir o problema e tentar encontrar estratégias para o resolver. No caso do Governo, são solicitadas reuniões e “articulação” com os responsáveis pelas áreas “com competências na matéria, a fim de garantir a mobilização dos necessários recursos e a agilização dos procedimentos”.