Rei saudita vai ser tratado a inflamação pulmonar, avança agência noticiosa estatal

O rei saudita vai ser tratado no Palácio Al Salam, em Jeddah, devido a uma inflamação pulmonar, informou a agência noticiosa estatal no domingo, horas depois de Salman ter sido submetido a exames médicos. Citando a corte real, a agência avança disse que o rei de 88 anos será tratado com antibióticos até que a inflamação diminua.

Devido ao problema de saúde do rei Salman, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o líder saudita de facto, adiou uma visita ao Japão que estava programada para ter início nesta segunda-feira, informa o secretário-chefe do Gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi.

"A Arábia Saudita informou o governo japonês que, devido ao estado de saúde do rei Salman da Arábia Saudita, a visita do príncipe herdeiro Mohammed ao Japão, que estava prevista para começar no dia 20, teve de ser adiada", declara Hayashi numa conferência de imprensa em Tóquio.

No domingo, o rei Salman foi submetido a exames médicos nas clínicas reais do Palácio Al Salam devido a "temperatura elevada e dores nas articulações", informou a agência noticiosa estatal saudita. O rei deu entrada no hospital pela última vez em Abril para um check-up de rotina, informou na altura a televisão estatal.

O Rei Salman, o guardião dos locais mais sagrados do Islão, tornou-se o governante do maior exportador de petróleo do mundo em 2015, depois de ter passado mais de dois anos e meio como príncipe herdeiro e vice-primeiro-ministro.

A sua doença ocorreu no momento em que o príncipe herdeiro se encontrava com o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, no reino para conversações sobre um acordo estratégico entre Washington e Riade.

A embaixada da Arábia Saudita no Japão não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o cancelamento da viagem do príncipe herdeiro. O príncipe estava previsto encontrar-se com o imperador japonês Naruhito e com o primeiro-ministro Fumio Kishida durante a viagem agendada de 20 a 23 de Maio.