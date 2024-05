Há mais do que um tipo de ansiedade, como lidar com ela?

A ansiedade pode ser avassaladora e consumir tudo. Um doente com ansiedade grave disse-me: "Nada me parece seguro e sinto que já não há adultos no mundo." Outra doente sentia-se terrivelmente ansiosa sempre que pensava que alguém tinha dito algo crítico sobre ela. Comparava-o a alguém que lhe "envenenava" a mente, pois repetia as palavras vezes sem conta, tornando impossível fazer ou pensar noutra coisa. Isto levava-a a isolar-se e a faltar ao trabalho até a sua mente se acalmar.

