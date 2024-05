Xander Schauffele paciente vence PGA Championship

Californiano de 30 anos conquista o segundo torneio do Grand Slam do golfe subindo a n.º 2 mundial

Foi uma vitória que se adivinhava. Embora não vencesse no PGA Tour desde o Genesis Scottish Open em Julho de 2022, o californiano Xander Schauffele vinha acumulando classificações entre os 10 primeiros a um ritmo só superado pelo do n.º 1 mundial Scottie Scheffler.

Na época de 2023, ele registara 11 top-10. Em 2024 levava já oito top-10, antes de quebrar o enguiço vencendo neste domingo o 106.º US PGA Championship, o segundo major da época, que decorreu no Valhalla Golf Club, em Louisville, Kentucky.

Na semana antecedente liderara no Wells Fargo Championship desde a primeira volta até ao final dos primeiros nove buracos da quarta e última ronda. Então, acabaria ultrapassado de forma contudente pelo n.º 2 mundial Rory McIlroy, tendo tido de se contentar com o segundo lugar no Quail Hollow Club, Carolina do Norte.

O filme repetiu-se agora no PGA Championship, mas com um happy ending. Num campo de Par 71, Schauffele assumiu o comando com uma primeira volta de 62 pancadas e não mais o largou, conquistando o seu oitavo título no PGA Tour e o primeiro no Grand Slam do golfe, ele que foi o medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Partindo para a jornada decisiva empatado na frente com o também californiano Collin Morikawa (o campeão em 2020), ambos com -15, Schauffele concluiu com 65 para ganhar com a vantagem mínima sobre o norte-americano Bryson DeChambeau, vice-campeão após terminar com 64, o resultado mais baixo do dia a par do de Billy Horschel.

Pelo meio, nas segunda e terceira voltas, Schauffele assinalou dois scores de 68, o que lhe permitiu bater, com um total de -21, o mais baixo resultado de sempre no agregado em relação ao Par na história dos majors

O triunfo foi garantido quando meteu um putt de pouco mais de dois metros para birdie no último buraco. DeChambeau já tinha concluído e aguardava no campo de treino na esperança de ir a play-off e de eventualmente suceder na lista dos vencedores a Brooks Koepka, seu companheiro no LIV Golf, o circuito rival do PGA Tour e que é financiado pela Arábia Saudita.

“Tornei-me muito paciente na ausência de vitórias nos últimos dois anos. As pessoas mais próximas de mim sabem o quão teimoso posso ser. Ganhar é um resultado. Isto é incrível”, disse Schauffele, que, além de ter facturado um prémio de 3,6 milhões de dólares, subiu de 3.º para 2.º no ranking mundial por troca com Rory McIlroy.

Bryson DeChambeau foi segundo com 264 (-20) e o norueguês Viktor Hovland terceiro com 266 (-18). O top-5 ficou completo com Collin Morikawa e o belga Thomas Detry, com 269 (-15).

Scottie Scheffler, regressado à competição após nascimento do seu primeiro filho, teve uma semana atribulada ao ser detido na manhã de sexta-feira quando entrava no Valhala Golf Club. Mais cedo nessa manhã, num incidente separado, houve um atropelamento mortal quando um pedestre atravessava a rua rumo ao clube, um acidente trágico que complicou a situação do trânsito e fez com que a estrada fechasse em ambas as direcções.

De acordo com o relatório policial, Scheffler terá recusado obedecer à ordem de paragem de um agente e acelerado quando o detetive Bryan Gillis se aproximou para lhe dar instruções. Gillis terá ficado com escoriações no pulso e joelho esquerdos.

Levado algemado à esquadra, Scheffler foi acusado de desrespeito aos sinais do polícia que orientava o trânsito, de agressão de segundo grau a um agente policial e de condução imprudente.

Foi libertado pouco depois, a tempo de poder jogar a segunda volta do PGA Championship, que concluiria com 66, já depois de ter feito 67 na jornada inaugural. Assim, decorrida a primeira metade da prova, encontrava-se entre os quartos classificados, mas as suas aspirações de vencer pela quinta vez em 2024 caíram por terra no sábado com um 73. Encerrou no domingo com 65 para integrar o lote dos oitavos, com 271 (-13).

Entretanto, surgem rumores de que, não havendo imagens do incidente, os procuradores do condado de Jefferson poderão retirar nesta terça-feira todas as acusações de que Scheffler foi alvo.

