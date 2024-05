Puzzle de Portugal para o Euro 2024 com poucas peças para encaixar

A 28 dias de Portugal defrontar, em Leipzig, a República Checa, no jogo que assinalará a estreia da selecção portuguesa no Campeonato da Europa de 2024, Roberto Martínez vai revelar o nome dos jogadores que, na Alemanha, vão tentar repetir o feito de 2016: conquistar o título europeu de selecções. Com a tarefa facilitada depois de a UEFA ter confirmado, no início do mês, que as federações poderão apresentar listas com 26 atletas, Martínez não deverá anunciar nesta terça-feira, às 13h, na Cidade do Futebol, qualquer surpresa, havendo poucas peças no puzzle de Portugal que estão ainda por encaixar.

Desde que, em Janeiro do ano passado, assumiu o comando da equipa portuguesa, Roberto Martínez não fugiu ao guião habitualmente seguido por quem tem a responsabilidade de comandar uma selecção nacional. O treinador, de 50 anos, definiu um grupo que se manteve quase sempre estanque, e, em 12 partidas, utilizou 34 jogadores – quatro deles fizeram apenas um jogo.

Não sendo expectável que o seleccionador diga nesta terça-feira o nome de nenhum jogador que não convocou no passado, um dos utilizados está definitivamente fora das opções, por ter renunciado à selecção: o benfiquista João Mário. Quem também terá poucas probabilidades de ser chamado é Pedro Neto. O extremo do Wolverhampton fez dois jogos por Portugal no consulado de Martínez, mas sofreu uma lesão muscular em Março, tendo apenas regressado aos relvados no domingo – jogou 12 minutos em Liverpool. De um grupo de 32, restam, assim, seis nomes para riscar.

Olhando para a baliza, este parece ser o sector onde não há dúvidas. Com Diogo Costa como primeira escolha, José Sá estará certamente nos eleitos e Rui Patrício, apesar de ter perdido a titularidade em Roma, deverá ser o terceiro escolhido. Daí para a frente, começam as dúvidas.

Nas laterais as opções lógicas serão João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes e Raphael Guerreiro, mas os recorrentes problemas físicos dos dois esquerdinos podem abrir a porta à entrada do portista João Mário ou de Nélson Semedo.

Com cinco centrais com bilhete assegurado, salvo qualquer lesão - António Silva, Danilo, Gonçalo Inácio, Rúben Dias e Pepe -, Martínez pode não abdicar de uma sexta opção. Nesse caso, Toti Gomes entraria no lote dos que vão viajar para a Alemanha.

No meio-campo, há sete vagas que têm dono: Bruno Fernandes, João Palhinha, Otávio, Rúben Neves, Vitinha, Bernardo Silva e João Neves. Haverá espaço para um oitavo nome? Se Martínez considerar que é importante acrescentar um bom transportador de bola, abdicando assim de mais um avançado, o lugar será de Matheus Nunes, que até marcou no único jogo que fez com o treinador espanhol – em Guimarães, frente à Suécia.

Se a lógica prevalecer e forem sete os médios escolhidos, haverá espaço para seis avançados. Para a zona central, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos são certezas, e nas alas, onde Otávio e Bernardo Silva também podem ser opções, João Félix e Rafael Leão não deixarão de ser eleitos. Ficarão, por isso, a faltar dois nomes. E é aqui que a incógnita é maior.

Mesmo estando a ter uma época atribulada a nível físico, Diogo Jota já esteve no banco do Liverpool no fim-de-semana e, havendo a possibilidade de recuperar a forma física no próximo mês, será difícil que Martínez abdique de um jogador que, mesmo numa época abaixo do que é capaz, marcou 17 golos e fez seis assistências nos 1918 minutos que jogou.

Com Jota escolhido, restará um lugar para três candidatos: Ricardo Horta, Jota Silva e Francisco Conceição. A escolha será de Roberto Martínez e será anunciada ao início da tarde desta terça-feira.