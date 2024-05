“Leões” recebidos em euforia na Câmara de Lisboa

Pelas 18h desta segunda-feira, o Sporting chegou à Câmara Municipal de Lisboa para ser recebido pelo presidente Carlos Moedas.

O evento onde os atletas foram presenteados com figuras de Santo António pintadas de verde, acontece duas semanas depois da conquista do 20.º título pelos “leões”.

Depois da partida de Alvalade às 17h30, os campeões chegaram à CM de Lisboa e saíram do autocarro liderados por Gyökeres. Na cauda, Coates e Luís Neto levavam o troféu da I Liga.

A fadista Cuca Roseta esteve na cerimónia e interpretou a “Marcha do Sporting” no Salão Nobre.

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, começou o seu discurso a agradecer a Frederico Varandas, presidente do Sporting. “Meu querido Frederico Varandas, prometeste e fizeste! Um grande obrigado. Bem-vindos, campeões!”, começou.

O presidente do Sporting também discursou e agradeceu a todos, nomeadamente ao Benfica, por os terem obrigado a bater recordes: “Estes 'leões' demolidores bateram o recorde de pontos, recorde de vitórias e o recorde de golos marcados numa época. Muito obrigado por esta maravilhosa e inesquecível época”.

Amorim hoje e para o ano

Os elogios a Rúben Amorim foram vários e ficou garantido que o Sporting tem “Amorim hoje, há quatro anos e para o ano.”

Varandas aproveitou também para realçar a importância desta vitória. Considerou que a vitória de 2021 “acabou com o jejum de 19 anos”, mas esta é “uma mudança de paradigma. É o fim de uma era em que o Sporting vencia esporadicamente e com intervalos de décadas”.

Os “verdes e brancos” continuam a ter pela frente a final da Taça de Portugal, no dia 26 de Maio, contra o FC Porto, que, aparentemente, não ficou esquecido no discurso do presidente do Sporting: "É possível vencer sem a mancha de processos judiciais e sem qualquer guarda pretoriana paga", rematou.

A tarde ainda foi marcada por um gesto enternecedor. Antes da ida à Câmara Municipal, Gyökeres e Frederico Varandas visitaram Manuel Fernandes, ex-jogador do Sporting, no hospital, para que este pudesse tocar na taça.

Foto Gyokeres e Varandas levam a taça a Manuel Fernandes que se encontra hospitalizado Retirado do instagram de Sporting CP

“Foi um gesto muito bonito por parte da direcção. Frederico Varandas tinha dito que, já que o meu pai não podia ir ao estádio, gostaria de lhe levar a taça para ele tocar nela. Escolheu o Gyökeres por ser o ponta-de-lança, que ele diz que depois de ter jogado é o único que é melhor do que ele. Foi um gesto bonito, como têm sido todos ao longo deste período menos bom”, disse Tiago Fernandes em declarações à Sporting TV

A equipa de Alvalade aproveitou para mostrar o troféu aos adeptos presentes na Praça do Município e cantar “O mundo sabe que” em conjunto.

A taça foi entregue por Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, no passado sábado, dia 18 de Maio, depois do jogo frente ao Chaves, em Alvalade.