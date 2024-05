Terça na TV: à beira-mar com o segundo Dune e a arte de Kusama

CINEMA

Dune - Duna: Parte II

Max, streaming

Em Março de 2022, quando se lançou em Portugal, a HBO Max apresentou como um dos trunfos do catálogo inaugural a multioscarizada primeira parte de Dune - Duna, a aventura interplanetária de Denis Villeneuve que reinventa a ficção científica escrita por Frank Herbert. Hoje, dia em que a plataforma passa a responder apenas por Max, o grande destaque é este filme correspondente à segunda parte do épico.

Timothée Chalamet dá vida a Paul Atreides, jovem de uma sociedade feudal do futuro, onde todos se digladiam por uma especiaria preciosa e poderosa. O elenco conta ainda com Javier Bardem, Zendaya, Stellan Skarsgård, Josh Brolin, Dave Bautista, Léa Seydoux, Florence Pugh e Christopher Walken, entre outros. A música é novamente da responsabilidade de Hans Zimmer.

Entretanto, há notícia de que este universo verá nascer Dune: Prophecy, uma série-prequela com estreia anunciada pela Max para o Outono.

Golpe de Sol

RTP1, 22h51

Joana, Simão e Vasco vão passar um fim-de-semana na casa de férias de Francisco, junto à costa alentejana. Tudo decorre tranquilamente até perceberem que David, um amigo comum que não vêem há mais de uma década, ligou a anunciar a sua chegada. A inesperada notícia cria um desconforto difícil de disfarçar entre os quatro. Isto porque David deixou feridas por cicatrizar na vida de cada um deles e nenhum parece estar preparado para o seu regresso.

Vicente Alves do Ó escreve e dirige este filme dramático, com Ricardo Pereira, Oceana Basílio, Nuno Pardal e Ricardo Barbosa como protagonistas.

SÉRIES

Hotel à Beira-Mar

RTP2, 22h01

Um hotel de luxo, situado nas dunas dinamarquesas do Mar do Norte, abre as portas para mais um Verão. É neste cenário, nos anos anteriores à II Guerra Mundial – a acção começa em 1928 –, que assistimos à forma como os trajectos dos hóspedes se vão cruzando com os de três jovens: uma camareira, a filha de um comerciante e um pescador. Os seis episódios ficam em exibição de segunda a sexta-feira.

Cilada

Globoplay, streaming

A sitcom brasileira protagonizada por Bruno Mazzeo e Debora Lamm, originalmente emitida entre 2005 e 2009, é reactivada para uma nova temporada. Esta sétima época, composta por dez episódios, retoma a acção dez anos depois do último, em sintonia com os desafios que se colocam aos casais na actualidade.

DOCUMENTÁRIO

Kusama - Infinito

RTP2, 23h

No momento em que Serralves (Porto) acolhe uma grande retrospectiva de Yayoi Kusama (patente até 29 de Setembro), a RTP2 passa este documentário sobre a vida da icónica artista japonesa, actualmente com 95 anos, que personifica um dos mais estrondosos fenómenos de popularidade na arte contemporânea.

Realizado por Heather Lenz, fala da infância passada no Japão rural, dos primeiros esboços na adolescência, da mudança para os EUA num mundo a convalescer da II Guerra Mundial, do convívio com os maiores artistas de Nova Iorque (como Andy Warhol) e, claro, da sua ascensão ao estrelato. Tudo entrelaçado com a sua produção artística e, em particular, com a sua perdição por polka dots, que lhe valeu o epíteto de “rainha das bolinhas”.

COMÉDIA

Rachel Feinstein: Big Guy

Netflix, streaming

Estreia. Uma hora de stand-up com a comediante norte-americana Rachel Feinstein a discorrer acerca da vida familiar, seja sobre a alcunha (carinhosa?) que o marido bombeiro lhe dá ou comentários como este que ouve da filha pequena: “o meu pai é um herói; a minha mãe é sarcástica”.

INFORMAÇÃO

Tudo É Economia

RTP3, 23h

Os grandes investimentos recém-anunciados pelo Governo – novo aeroporto, terceira travessia do Tejo e ligação de alta velocidade a Madrid – são analisados com o contributo do convidado desta noite: António Pires de Lima, ex-ministro da Economia que actualmente lidera a Brisa e preside ao Business Council for Sustainable Development Portugal.