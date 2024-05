Em 2022, houve mais produtoras independentes portuguesas a trabalhar, menos receitas e mais séries

Entre 2015 e 2022, a RTP exibiu 67 séries, às quais se juntam as 14 que pôs no ar no ano passado — mais dez do que em 2022. Continua a ser o serviço público de televisão o grande dinamizador da ficção audiovisual de curta duração no país das novelas, confirma um novo estudo sobre o sector do audiovisual português. Aumentou a produção de séries e diminuiu a de novelas, mas o sector ainda é dominado pelas últimas e trabalha menos nas primeiras. Está em fase de transformação: um exemplo disso é a conclusão de que, em 2022, os produtores independentes de audiovisual portugueses estavam “desapontados” com os efeitos da transposição da “directiva Netflix” para a lei nacional e com o investimento dos streamers e sites como o YouTube.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt