Viva o blues de Steve Albini: To All Trains, o adeus dos Shellac

To All Trains, o sexto álbum dos Shellac, tornou-se, inesperadamente, o último trabalho de Steve Albini. Um belo disco de rock sem redenção ou medo.

Quando Steve Albini morreu, no dia 7 de Maio de 2024, muitos foram os que, nos devidos obituários, juntaram ao vocalista e ao guitarrista a condição de produtor (termo que ele rejeitava) e/ou engenheiro de som (termo que preferia). Alguns chegaram mesmo a dar honras de título a estas actividades, deixando para o grosso do texto o percurso em bandas do fundador do Big Black e vocalista e guitarrista dos Shellac.